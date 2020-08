Kven eig villaksen?

I midten av juni kom Miljødirektoratet med eit forslag om å freda fisket etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag i fem år. Grunnlaget for forslaget er å vera «føre-var» og sikra at den ville laksestammen ikkje blir for hardt hausta og i ytste konsekvens truga i framtida. Men går ein høyringsforslaget nærare i saumane, viser det seg raskt at Miljødirektoratet ikkje ønskjer å strupa ned fisket i dei verkeleg store lakseelvane. Dette lesarinnlegget er meint å retta eit skeptisk blikk på forslaget som kjem på høyring i haust. Kvifor skal ikkje alle bidra i dugnaden for å ta vare på villaksen?

Eg er sjølv kilenotfiskar på andre året og reagerer på at kilenota blir trekt fram som verstingen når det kjem til å hausta av laksestammen. Den totale fangsten med kilenøter har stupt dei siste tiåra, og eg registrerer at konklusjonen er at stammen er truga. Som matematikkstudent på femte året, veit eg at det same talmaterialet kan gi ulike utfall etter korleis ein bruker det. For medan mange skrik høgt over den dalande laksefangsten i havet, kjem det ikkje like godt fram at talet på kilenøter også har gått drastisk ned i den same perioden. Ein må heller ikkje gløyma at kilenotfisket for 50 år sidan varte frå april til september, medan ein i dag berre får fiska i tre fattige veker om sommaren. Med helgefreding frå fredag kveld til måndags kveld, blir det tolv dagar effektivt fiske.

Som ny kilenotfiskar, lyttar eg til dei meir erfarne fiskarane i området. Fleire observasjonar tydar på at det framleis er godt med fisk. Om ein ser på fangst per not, fortel dei gamle at ein sjeldan fekk meir laks for 50 til 100 år enn det ein gjer i dag, trass ein mykje kortare fiskeperiode. Likevel er det mange færre kilenøter nå enn den gongen, så samanlikningsgrunnlaget blir uansett ikkje heilt rett.

Annonse

Det som utan tvil har endra seg, er økonomien i sjølaksefisket. Dei gamle fortel at ein kunne tene like mykje på laksen som det garden gav på eit heilt år. På den tida kunne ein stor laks vera like mykje verdt som ei heil ku. Ei slik gullgruve er ikkje fisket lenger, og eg trur eg på vegne av brorparten av kilenot-kollegane kan seia at sjølaksefisket er meir ein lidenskap og hobby enn ei inntekt. Det gjer også godt å bringa gammal kulturarv og kunnskap vidare. Ei freding på fem år er lenge om ein ser på alderen til dei få som har det tradisjonsrike sjølaksefisket i ryggmargen. Det vil også vera synd om kilenotfisket skal strupast ned nå som ei viss rekruttering er på gang.

Når det er sagt, er det klart at me kilenotfiskarar også må vera med på dugnaden for å bevara villaksen dersom stammen er truga. Kvart år sender me fangstdagbok til fylket og stolar på at dei veit best korleis tala kan tolkast og settast i samanheng med tidlegare statistikk. Det som derimot skurrar for meg og kollegane mine, er at det sjeldan er snakk om dei mengdene med laks som kvart år blir drege opp i dei store lakseelvane rundt om i fylket og elles i landet. Utan å ha sett grundig på fangstrapportane, er det nærliggande å tru at kilenotfiskarane berre fangar ein brøkdel av laksen i forhold til elvefiskarane. «Catch and release» eller ei, forsking viser likevel at opp mot ti prosent av fisken som blir slept fri døyr av skadane.

Les også: Laksefisket hardt rammet av korona

Misforstå meg rett: dette er ikkje ei klage på fiskarane eller grunneigarane langs elvane, men heller ei oppmoding om at alle må behandlast likt og dela ansvaret for å ta vare på laksen. Det er jo fantastisk at både bønder langs kysten og langs elvane kan hausta av laksestammen, men då er det også rett at fisket må stengast på same grunnlag begge stader ved ei eventuell freding. Dette opplever eg at fleire elveeigarlag synest er problematisk, nettopp fordi det er i elvefisket pengane ligg. Om det er drivkrafta, synest eg det er synd å fremja forslaget som «laksens beste», når det på mange vis heller ser ut til å dreia seg om økonomi. At sjølaksefisket og små elvar som ikkje trekk pengar og turistar må stengja for at dei store elvane skal sikra seg laks og forteneste i framtida, synest eg er heilt bak mål. Er laksestammen truga, seier det seg sjølv at alle må ta sin tørn, både i sjø og elv.

For kven eig eigentleg villaksen? Ingen. Men alle har eit ansvar for at haustinga er berekraftig og at stammen blir tatt vare på.