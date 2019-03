Kvar er kvinnene i norsk landbruk?

45 år etter at jenter fekk odelsrett, er det framleis berre 16 prosent av jordbruksbedriftene som blir eigd av kvinner. Talet er nok større når det kjem til drift av garden, men det er eit tankekors at det ikkje er fleire sjølveigande bondekvinner i landet.

Ifølgje undersøkinga "Trender i norsk landbruk" frå Ruralis er 95 prosent av gardsbruka registrerte som enkeltpersonføretak. Dei fleste bønder driv gardane dei kjem frå. Om måten å registrere eigarskap på stoppar for høgare kvinnedel på papiret, er det måten å registrere eigarskap på som er feil. Eller er det framleis sånn at om ei kvinne "giftar seg til eit gardsbruk", så kjennest det utrygt på vegner av slekta at ho går inn som eigar, når me veit at halvparten av alle ekteskap ender i skilsmisse?

Ifølgje forskar og Nationen-spaltist Hilde Bjørkhaug er det framleis slik at gutar blir oppdratt og sosialisert inn i eit landbruk i større grad enn jenter. "Ideer og forestillinger som favoriserer menn inn i bonderollen er fremdeles i virke", skriv ho.

Dagens leikebutikkar er deprimerande i så måte. Foreldra kan mase om lik oppseding, traktorkurs uavhengig av kjønn og at alle kan. Men frå tidleg alder blir ungane kjønnsstyrt inn i guteleikar og jenteleikar. Gutane kan springe rundt med sverd og byggje romskip i lego, medan jentene bokstaveleg tala tyller seg inn i Frost-verda, med "slik-blir-du-like-vakker-som-Anna"-leiker i staden for å byggje på det tøffe og heltemodige i historia.

Sjølv om foreldra heime på garden prøver å gjera oppveksten mest mogleg lik for alle born, er det ikkje lett å bryte opp kjønnsrollemønstera som ligg klare frå ungen er fødd. Skjønt; det burde jo vera mogleg å køyre traktor i prinsessekjole, om ein vil dét. Det burde vera større aksept for at menn lakkar neglene sine raude, også.

8. mars-avisa frå Nationen syner at det gror godt mellom kvinnene i landbruket. Kvinnene, om det ikkje er så mange av dei, har inntatt topposisjonar i samvirkeselskap og interesseorganisasjonane. Når Nortura for fyrste gong har ein kvinneleg styreleiar, skulle det berre mangle, men det syner også at kvinner framleis må heiast litt ekstra på.

Så kan det sjølvsagt vera eit paradoks at kvinner blir spurd om korleis det er å vera kvinner i landbruket, medan me (som eg kan hugse) aldri spurde førre Nortura-leiar Sveinung Svebestad om korleis han opplevde det å vera mann og styreleiar. Det er heller ikkje eit spørsmål som blir stilt til Lars Petter Bartnes i Bondelaget, John Arne Ulvan i Felleskjøpet Agri eller Gunnar Hovland i Tine. At kvinner i toppleiinga i landbruksbasert næringsliv framleis har ein nyheitsverdi, seier mykje om kor sjeldne dei er.

Kanskje er me heller ikkje flinke nok til å syne fram kva maktposisjonar kvinnene har. Birte Usland i Noregs Bondelag har tidlegare kritisert at kvinnelege styreleiarar og konsernsjefar ikkje når særleg høgt på Nationen og Bondebladet si kåring over dei hundre mektigaste i landbruket. Det skjønar eg godt.

For ser me på lista over dei hundre mektigaste i fjor, er styreleiar Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri, eit selskap med 16 milliardar i omsetning, og Trine Hasvang Vaag i Nortura, eit selskap med 23,5 milliardar i omsetning, ikkje høgare oppe på maktkåringa enn høvesvis plass nummer 20 og 23.

Det er ingen gode forklaringar på kvifor den mannlege styreleiaren i Tine står sju plassar over den kvinnelege styreleiaren i Nortura.

Bladet Kapital kåra i fjor Hanne Refsholt, som gjekk av som konsernsjef i Tine ved nyttår, til Noregs 13. mektigaste kvinne. Men på lista over dei hundre mektigaste i landbruket, altså ein langt mindre del av norsk samfunnsliv, når ho ikkje lenger enn plass nummer 13. Makt kan vera så mykje, og det er mogleg juryen legg for mykje vekt på den politiske makta, og for lite vekt på økonomisk makt eller kven som påverkar kva me kjøper inn i det daglege.

Trine Hasvang Vaag seier det verste er om nokon spør henne fordi ho er dame. Det viktigaste er kunnskap og kompetanse. I prinsipp er det, som kvinne, lett vera samd med Vaag. Men i praksis har slik tenking ført mange middelmåtige menn inn i maktposisjonar. Menn lurer ikkje på om dei blir spurd fordi dei er menn.

Det trengst fleire kvinner i landbruket. Då kan me byrje med å anerkjenne dei som er der allereie.