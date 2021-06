Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For å hindre flere nedleggelser av landets fødeavdelinger har Bunadsgeriljaen de to siste årene hatt med helseforetaket, helseministeren og sentrale politikere hvor vi har forklart hvor viktig det er å beholde de fødeavdelingene vi har i landet i dag.

19. juni legger Erna Solberg ned grunnstein til fellessykehuset SNR på Hjelset. Et prosjekt ingen vet kostnadene på eller hva de vil inneholde. Partiene Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet stemte imot å beholde fødeavdelingen i Kristiansund som en del av en fremtidig sykehusstruktur.

Begrunnet blant annet med at de ikke firer på kvalitet. Da forslaget falt i Stortinget fryktet vi at de to meget omtalte døde nyfødte kanskje medvirket til dette.

Helseforetaket forklarte dødsfallene med driftsproblemer som høyt forbruk av vikarer og brudd på arbeidsmiljøloven. Nylig kom Helsetilsynets rapport som konkluderer med at riktig fødselshjelp ikke var gitt og foretaket fikk kritikk for ikke å ha lagt godt nok til rette for det.

Noen av de hadde gått doble og triple vakter, noe som høres mye ut, men som faktisk er vanlig ved bruk av hjemmevakt. Andre avdelinger løser dette for eksempel ved fri påfølgende morgenvakt ved tilkalling på natt.

Les også: Kvinnekamp for bedre helsetilbud

Annonse

Så varsler helseforetaket om mange alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven. Bunadsgeriljaen har bedt om innsyn i disse bruddene, for å se om de er knyttet til nattevakter eller utrykninger. Det er en kjent sak at noen brudd kan dreie seg om gynekologer som heller sitter på avdelingen enn hjemme å gjør for eksempel papirarbeid. Vi har fått innsyn i antall, men ikke hvor mange brudd som er knyttet direkte til utrykning i forbindelse med fødsel, ei heller hvilke områder de er fritatt fra.

Dersom bruddene er så grove som de hevder, burde vel helseforetaket handlet mye før.

Bruddene blir nå brukt til å forsvare radikale tiltak som førte til at fødeavdelingen i Kristiansund måtte stenge. Denne måten å argumentere på minner om samme retorikk brukt i 2019 da Kristiansund skulle stenge på grunn av for mange keisersnitt.

Det er helseforetakets jobb å bevise at bruddene har gått utover tilbudet til pasientene. Og innføre nødvendige tiltak. Å stenge en avdeling står i forhold til problemet.

Nyfødtdødeligheten går ned på landsbasis, bortsett fra i Møre og Romsdal. Hendelsene har stort sett funnet sted ved St. Olavs og Ålesund.

Les også: Bunadsgeriljaen og Barselopprøret inngår samarbeid før stortingsvalget

Bunadsgeriljaen har også avdekket forskjellsbehandling ved utlyste stillinger i lang tid. Blant annet ved at det ble søkt etter faste 100 prosent stillinger til Molde og seks måneders vikariat til Kristiansund. Hvilket gjør det ironisk når ledelsen begrunner dødsfall med vikarer uten å innrømme konkret hvor det har sviktet i rekrutteringen.

Forskning av gynekolog Hilde Engjom konkluderer med at gevinsten man får ved å ved å komme til en større fødeenhet kan ikke veie opp for risikoen ved lengre reisevei. Det finnes heller ingen forskning som sier at det skjer oftere komplikasjoner ved små enheter enn ved store.

Tvert imot, så dør det flere nyfødte ved større avdelinger. For eksempel hadde Haukeland en økning på ni dødfødte fra ett år til ett annet. Som ble forklart med naturlig variasjon, mens Kongsberg fødeavdeling ble ett år stengt på dagen på grunn av et dødsfall.