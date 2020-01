Kva nå med Dalenes Dal?

Når det gjeld Nortura si nedleggjing av Ottaanlegget, er eg redd for at depresjonen held på å få tak. Bøndene står saman med konsernet sitt, samla om så skuta er i ferd med å gå ned. Utan vilje til å hoppe i livbåtane.

Det kan vera håp i synkande snøre. Vi kunne teke attende makta over ressursane i innlandet, arbeidskrafta og evna til å overleva her. Men da lyt vi tørja å stille kritiske spørsmål til systema vi har så stor tru på, men som likevel ikkje får det heilt til. Historia er viktig å hugse på, men kanskje er det snart tid for å prate om andre ting enn krisa på 30-talet, da bøndene ikkje fekk seld varene sine og mottaksplikta etterkvart vart realitet. Sjølvsagt viktig det, og det var overproduksjon da som nå. Og slik sett fare for å ikkje få levert slaktet sitt om mottaksplikta ikkje fanst.

På møtet om Norturavedtaket i Ringebu sist veke, var det ein som sa at han heller ville ha levert søyene til Litra (kadavertransport), om det hadde vore puljetillegg. Å få 0.00 for ei slakta søye, vitnar ikkje om at slakterisamvirket garanterer ein god pris.

Annonse

Overproduksjon er det nå på dei fleste kjøttslag. Kvifor er det det? Ved å lesa den siste boka av Svenn Arne Lie og Espen Løkeland-Stai, finn ein mange svært interessante svar på det. Diverre har eg møtt mange bønder som er imot det dei forfektar. Det trur eg er fordi dei utfordrar den gamle, vante tankegangen om at «slik har vi gjort det i alle år». «Norsk landbrukspolitikk er ein suksess». Men nå har faktisk den gamle ringrev Per H. Grue, fått litt andre tankar, kan vi lesa i eit intervju med han i Nationen sist helg.

Når Nortura legg ned på Otta, har vi ei eineståande moglegheit for å ta attende styringa på slakteressursane våre i innlandet. Turistbedriftene vil ha lokalt kjøtt, gjerne med historia om kor dyra har levd. At kjøttet er produsert på mest mogleg beite og med det er sunnare for folk og betre for dyrevelferda. At dei ikkje har måtta reist landet rundt levande og daude før dei ligg på tallerkenen. Og at alle raser vart verdsett for det dei er best på, gjennom å få til andre klassifiseringsreglar.

Arbeidsplassane kunne og i stor grad bli berga, til nytte for alle. Ein råsjans å ta? Eller som læraren vår på barneskulen fortalde om frå eit skipsforlis: Mannskapet sto og song «Nærmere deg min Gud» medan skuta gjekk ned.

Vi kan sitja å klage over sentralisering og anna styggedom så lenge vi orkar. Men tør vi ikkje å gjera noko med det, er det til slutt ikkje att nokon av oss. «Det dug ikkje ufreista» seier ordtaket.