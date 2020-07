Kva med Nesna, statsråd Asheim?

Situasjonen har forverra seg etter at distriktshøgskulane er lagt ned, strukturreforma har fusjonert dei fleste høgskulane og lagt ned Campus Nesna. Senterpartiet vil reetablere fleire høgskolar for å bøte på situasjonen, ifølgje Klassekampen 2. juli.

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim nektar å ta inn over seg fakta. «Nesna er det eneste eksempelet de har å vise til», seier han. Ja, og så? Meiner Asheim at det eksempelet ikkje er grunn til å ta på alvor? Fusjon til Nord universitet, lova vekst og utvikling til Campus Nesna, men straks etter, starta Nord nedbygginga av studietilbod på Helgeland.

Knapt to år etter kom forslaget om nedlegging av Campus Nesna. Kvifor vil ikkje statsråd Asheim diskutere dette eksempelet? Kan det vere at heile strukturreforma var eit spel for galleriet og at nedlegging av Campus Nesna var villa politikk og ein planlagt konsekvens av strukturreforma? For Asheim seier i intervjuet: «Det er gammeldags av Senterpartiet å tro at man må bygge små campusar rundt omkring for å kunne tilby utdanning i hele landet.»

I tilfellet Nesna, er det ikkje snakk om å bygge ein campus, men å hindre at ein campus som har levert lærarar, barnehagelærarar, sjukepleiarar, IT-kandidatar og så vidare, blir lagt ned. Fagpersonalet skal flyttast frå Helgeland til Bodø og Levanger. Nei, dette er ikkje sentralisering, seier Asheim og nektar å sjå fakta. «Man har slått sammen ressurser og kompetanse, ikke bygg,» hevdar han, vel vitande om at departementet har gitt Statsbygg i oppgåve å selje den tradisjonsrike bygningsmassen på Nesna til høgstbydande. Asheim er frimodig nok til å samanlikne Nesna med situasjonen i Finnmark, der Universitetet i Tromsø har teke over. Men campus i Alta er ikkje lagt ned, til forskjell frå Campus Nesna.

«Sektoren og studentane erkjente selv at dette var nødvendig. Vi hadde for mange svake fagmiljø,» hevdar Asheim. Kva slags «sektor» og kva slags studentar er det han viser til? Dei tilsette og studentane ved Campus Nesna har kjempa som løver for Campus Nesna. Studiebarometeret for 2020 viser at studentane frå Nesna er dei mest nøgde i heile landet.

Dersom strukturreforma hadde som ambisjon å styrke fagmiljøa, må statsråd Asheim gå grundigare inn i saksfeltet. Nord universitet har etter nedlegginga av Nesna, svekka sitt omdømme, lagt ned halvparten av studieplassane på Helgeland, fått sterk nedgang i si søking til lærarutdanningane og på toppen av det heile slit dei med å få NOKUT si godkjenning av eit av sine doktorprogram.

Å slå saman så mange universitet og høgskolar som mogleg, er ikkje resultat av ei fagleg utgreiing, men eit politisk prestisjeprosjekt som einsidig fokuserer at stort er best. No kjem dokumentasjon på at distriktskommunar slit med å rekruttere fagfolk og signal frå sektoren om at både forskinga og det regionalpolitiske ansvaret kan bli skadelidande. Styremedlem i NTNU, Aksel Tjora, seier til Universitetsavisa, 3. juli: «Egentlig mener jeg hele strukturreformen har vært et stort feilgrep.»

Strukturreforma leverer ikkje det som vart lova. Det er ei politisk oppgåve å sikre busetting og velferdstilbod over heile landet. Det kan vanskeleg sikrast utan ein desentralisert høgare utdanningsstruktur, med høgskolar og campus som drivkraft i kunnskapsutviklinga. Ei reetablering av Høgskolen i Nesna vil vere eit godt tiltak i så måte.