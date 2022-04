Påskebodskapen synest gløymd, det blir knapt tenkt på kva årsaka til påskehøgtida er.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kvite fjellvidder, appelsin og Kvikklunsj i hytteveggen eller skjærgarden med glitrande havflate og tøffing frå båtmotorar. Hytta dreg mange til fjells, til sjøstranda, til alpinbakkane eller skiløypene, til båtlivet ved fjorden. Kvifor denne valfarten frå grå og triste bygater til fridom og ferie i naturen?

Er det det våryre i oss som vaknar frå «vinterdvalen» på denne tida. Alle skal ut frå dørene heime og inn i naturen trass i brennande solstråler mot kvit og sart hud. Er det fordi ein innerst inne ikkje finn ro og trivsel med livet i byen at ein må vekk frå han for å finne ekte livsglede og helsebot?

Men larmen frå dagleglivet tar ein med seg så det ljomar over til vanleg stille og fredlege fjellvidder. Stillheita kjennest framand og knugande på byfolket.

Hytta er sjølve «påskesymbolet» for mange og stadig fleire. Ja for så mange etterkvart at det trugar bygdekulturen og identiteten og ikkje minst klima, miljø og naturmangfald i sårbar natur. Ein natur som stadig fleire søker på dei underlegaste måtar fordi ein er naturfjern. Den greina ein sit på sagar ein stadig raskare av utan å forstå eller utan omsyn til konsekvensane etter som naturområda blir mindre og mindre.

På ei tid når sårbart dyreliv «vaknar» etter ein lang og hard vinter, fløymer fjell og sjø over av ikkje akkurat stillfarne menneske, som dreg med seg kvardagens uro inn i naturstillheita.

Sjøfuglane blir rådville av spetakkelet, fjellrjupa flaksar skremd på kvite venger og villreinen flyktar til der det er fred å få og beite til sultne magar. Omsynsfull og sporlaus ferdsel på naturens eigne premiss er teoretiske fraser og ingen praktisk røyndom når påskeutfarten invaderar kvite vårfjell og vårblå kyst.