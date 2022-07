Kva er plan B, statsråd Borch?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Svært få kjenner seg igjen i dagens tallgrunnlag som ikkje ein gong tek med jord og mjølkekvoteleige på utgiftssida.

Dette resulterte i at den førre regjeringa sette ned det såkalla Grytten-utvalet for å jobbe fram eit nytt og betre tallgrunnlag

Grytten-utvalet skulle levere sin rapport nå i sommar, men har fått utsett frist til 1. oktober. Deretter skal rapporten ut på høyring i tre månader, og så skal det lagast ei stortingsmelding som skal handsamast i Stortinget. Vi veit også at budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) skal starte sitt arbeid vinteren 2023 for å ha tal klare i til jordbruksoppgjeret våren 2023.

Det er difor nokså opplagt at den ordinære politiske prosessen ikkje vil vere ferdig før BJF startar sitt arbeid, med mindre høyringsfristen vert forkorta og stortingmeldinga vert ferdigstilt og handsama i ekspressfart etter høringsrunden.

Difor bør landbruksminsteren ha ein plan B for korleis vi våren 2023 kan forhandle på eit betre tallgrunnlag sjølv om stortingsmeldinga ikkje er ferdig. Det gjev liten meining å nok ein gong skulle sette seg ned å forhandle på tal som alle veit har store manglar.

Vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser fram til å forhandle på eit betre tallgrunnlag neste år. Vidare ser vi fram til den tidfesta planen for tetting av inntektsgapet som skal på plass i 2022. Denne planen skal ifølgje budsjettavtala regjeringspartia har inngått med SV, legge til rette tetting av inntektsgapet «uavhengig av bruksstørrekser, produksjon og landsdel.»

Vi ynskjer landbruksministeren ein god og velfortent ferie som opplading til viktig arbeid i året som kjem.