At ein urett held fram, er ikkje grunn til å godta den. Ja, mange av oss har sau. Vi nyttar naturen og får aktive gardsbruk i heile landet. Vi kan produsere mat på ressursar som elles ikkje ville bli nytta.

Les kommentaren frå Hans Bårdsgård her:

Det gjev levande bygder, velstelt kulturlandskap som betyr mykje både for folk som bur i bygda og for turistnæringa. Sauebruka er ein viktig del av tal gardsbruk i drift her i landet. At talet på aktive bønder og tal gardsbruk går ned, bør snart vere den største bekymringa politikarane har.

Bårdsgård skriv at det skramlar av frustrasjon i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Ja, eigentleg burde det tordne!

Kritikken som kjem til uttrykk under landsmøtet, er frustrasjon over utviklinga i jordbruket. Ein skal bli større, drive meir effektivt, springe fortare. Men inntektene går ned. Talet på bruk med negativ inntektsutvikling aukar. Våre medlemmar seier høgt og tydeleg at denne utviklinga kan ikkje halde fram.

Bårdsgård meiner matvarekjedene skor seg på bekostning av bøndene. Heilt rett! Kiwi auka prisen på kjøtdeig, og skulda på jordbrukstingingane, sjølv om prisen på storfekjøt ikkje var tema der.

Kommunikasjonssjefen i Coop fortalde at prisauken på mat og drikke kom av at bøndene hadde fått eit velfortent godt jordbruksoppgjer. I ettertid beklaga han sterkt at han var feilsitert. Grunngjevinga hans for auka prisar kom i Dagsrevyen. Det gjorde ikkje beklaginga til matprodusentane over at det han hadde sagt ikkje var rett. Under koronakrisa stilte Asko opp i Dagsrevyen og forsikra oss om at vi hadde mat nok. Asko produserer ikkje mat.

Bårdsgård har eit godt poeng. Avtalesystemet faglaga er ein ansvarleg del av, løner ikkje solidaritet. Vi stod i ein situasjon ein aldri hadde vore i før, og som ein ikkje visste kvar ville ende. Det veit vi framleis ikkje. Vi gjekk for eit forenkla oppgjer. Medan vi sat og prøvde og gjere solidariske val, har matvarekjedene i ettertid gått inn og auka fortenesta si. Samtidig køyrer dei kampanjar som fortel at dei kuttar prisar for å gjere maten til forbrukarane billigare.

Medlemmane våre ønskjer å produsere på dei areala og ressursane vi har rundt oss. For mange av oss blir det då sau. Sauenæringa er spesiell med at den fungerer betre til fleire vi er, i forhold til sanking, tilsyn og anna. For kvar sauebonde som blir borte, blir arbeidsbyrda større for dei som er att. I alle fall om ein skal drive som ein har gjort, med bruk av utmarksbeite på sommarstid. Med tanke på rekruttering til jordbruket og eit ønske om å få fleire gardsbruk i drift, er dette ei næring ein kan starte med, utan å setje seg i uforsvarleg gjeld ved ei overtaking.

Bårdsgård spår at sjølv i valåret 2021 er sjansen stor for at faglaga vil signere ei avtale med staten som byggjer på strukturfrisleppa til Listhaug. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har hatt som sak å senke kvotetak på mjølk og tak på tilskot i alle jordbrukstingingar etter 2014. Dette er ei viktig sak, både våre medlemmar og mange medlemmar i Bondelaget.

Vi går for auke i IBU-midlar med tilskotssats på 50 prosent til dei som har under 30 årskyr og skal bygge om til lausdrift, vi går for å styrke kornøkonomien, og vi går for å styrke økonomien i sauehaldet.

Men noko HAR endra seg. Forbrukarane er meir bevisste på kvar maten kjem frå, korleis den er produsert og merking. Det er meir fokus på kvar fortenesta på maten hamnar. Ein ser den manglande logikken i at butikkane kuttar prisar for å vere snille med forbrukarane medan inntekta til dei som står bak kjedene veks og gjer dei til dei rikaste i landet. Dette kallar kjedene solidaritet. Vi er ueinige.

Fleire ser at det er viktig med meir sjølvforsyning. Eg håpar og trur vi har politikarar i dette landet som ser det same, og forstår viktigheita av å investere i norsk jordbruk og norsk matproduksjon.

Så lenge vi har Norsk Bonde- og Småbrukarlag og distriktsjordbruk, vil vi ha friske debattar om økonomi, produksjonsform og mattryggleik. Skal vi ha beredskap i heile landet, nytte areala våre og auke sjølvforsyningsgraden, må vi stoppe avgangen. Dette kan berre gjerast med å styrke økonomien. Det vil skramle i NBS så lenge vi har engasjerte medlemmar. Etterpå blir det stilt. Og den stillheita vil runge i øyra i eit land som ikkje kan brødfø innbyggarane sine.