Eg vil fortelje ei historie om ein gammal bonde.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Han ville nok sagt sjølv at det ikkje var noko spesielt med akkurat denne bonden og at historia kunne vore om 1000 andre som han. Det kan vi no i alle fall håpe er sant, om så er tilfelle kan denne teksta lesast som ein hyllest til den norske bonden.

Les også: Marknadskreftene og småbruka

Min morfar – besten – Alf vart fødd i 1936 og var odelsgut på garden Drageset i Innvik utanfor Stryn. På denne garden bygde han eit nytt hus til seg og sitt livs kjærleik Liv, deira barneflokk som etter kvart talte fem og sine gamle foreldre. Han gjekk i skogen, hogde tre, høvla fjøler og snekra i fem lange år. Så bygde han nytt fjøs.

For oss barnebarna, etter kvart heile 13 i talet, var han besten ikkje berre ein bestefar, han var ein slags superhelt. Dei to sønene hans er staute karar, men han slo dei jamnt i handbak, sjølv når dei tok i det dei makta begge to samtidig, og rævkrok våga knapt nokon å utfordre han i.

Ein gong ein stut protesterte når han såg slaktebilen slengde den slakteklare oksen fleire karar som skulle halde han fast veggimellom. Men besten slapp ikkje taket, sjølv om bicepsen vart riven heilt ut av plass og vart sjåande ut som armen til teikneseriefiguren «Skippern». Dette var ei stygg skade som ville sendt kven som helst på sjukehus, men besten tok knapt ein paracet og i alle fall ingen sjukedag.

Han tok små barnebarn med på spennande eventyr, alt frå grøftesprenging, skyting med hagle, griseslakting og flåtebyggjing, og var så sterk og trygg at det skumlaste alltid var å fortelje til mamma kva far hennar tok meg med på.

Annonse

Så mykje kan seiast om denne mannen at det kunne ha fylt ei bok, men viktigast av alt var livsvisdomen som han så stillferdig delte med dei som var heldige nok til å møte han. Då eg kom til verda som hans første barnebarn i 1984 hadde han allereie arbeidd både hardt og lenge.

Likevel hadde han eit humør og ei innstilling til livet som gjorde at vi barnebarna fekk inntrykk av at gardslivet, det var mest som ein dans på roser. Først i vaksen alder kunne vi begynne å så vidt forstå kva for eit slit som låg bak.

På svensk har dei eit uttrykk som heiter at man «måsste gilla läget», og det oppsummerar i grunn han besten. Same kor strevsamt og økonomisk fattigsleg arbeidet og livet kunne vere så evna han å sjå det positive i tilværet, og fokusere på det han kunne gjere noko med.

Denne innstillinga heldt han fast ved sjølv dei siste leveåra som var prega av sjukdom og dårleg helse. Han hadde alltid ein underfundig kommentar og ei god historie på lager. Humoren var god, gjerne litt på kanten, men aldri – og då meiner eg aldri – slem.

Det å alltid sjå det gode i ting, freiste å tolke sine medmenneske i beste meining og slite jamnt og trutt utan å nokosinne klage er meir enn berre god haldning. Det er prov om klokskap. Ikkje klokskap som den ein får av å lese bøker, men slik klokskap som berre livet kan gje.

I mitt daglege virke er eg professor på Noregs Handelshøgskule (NHH). Arbeidet mitt gjev meg moglegheit til å reise verda rundt, vitje dei framste universiteta i verda og diskutere med framifrå vitskapsfolk som gladeleg pratar i timevis om avansert algebra og greske filosofar.

Likevel har eg til gode å møte eit klokare menneske enn besten. Og det er ikkje noko eg berre seier her, mang ein stor professor har fått sitt ego såra når eg har satt han – dei er som oftast menn – fast med naive spørsmål og slått fast at eg kjenner ein bonde i Stryn som er langt klokare.

No finnast ikkje han besten meir, 26. september fekk han endeleg litt velfortent kvile og sist veke følgde vi han til grava. Men vonleg lever klokskapen hans vidare, eg skal i alle fall etter fattig evne prøve å leve opp til hans standard og forsøke å føre arven etter besten vidare til mine to små barn.