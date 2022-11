Kuttforslag for offentlig sektor

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Rødt vil jo at alle skal jobbe for staten, så det er kanskje ikke merkelig at Håland ikke ser en øvre grense på hvor mange som skal leve på andres arbeid, som faktisk er det det offentlige i all hovedsak gjør.

Jeg vil komme med forslag på det Håland etterlyser: Hvor det kan kuttes i offentlige utgifter. Håland mener det «mangler folk i Nav, Politiet, fengselsvesenet, domstolane har lang handsamingstid og barnevernet er underfinansiert».

Er det korrekt eller er det organiseringa det er noe galt med? Det er mulig å stille spørsmål med mange ting både Nav, politiet og andre offentlige instanser bruker penger og ressurser på.

Man kan for eksempel kutte i bistand. Det kan halveres. 20 milliarder kroner spart. Stopp all innvandring til Norge til problemene med innvandringen vi allerede har er løst. Det burde lett gi en innsparing på 10 milliarder kroner i året, samt sterkt begrense økende ulikhet som vi ser i samfunnet, som Rødt sier de kjemper imot. Stoppe alt tøyset med meningsløs grønn omstilling. Her kan man nesten bare tenke på et tall. Jeg gir et veldig lavt anslag på 50 milliarder kroner spart.

Jeg vil også vise til enkle kutt på høyeste byråkratiske hold: Regjeringen og departementene selv. Trenger virkelig en statsråd flere statssekretærer og politiske rådgivere til å gjøre jobben som statsråden egentlig skal gjøre selv?

«I alt var det 4531 ansatte i departementene og Statsministerens kontor i 2018. I 1991 var antallet ansatte 3480». Her har vi i alle fall 1000 byråkrater for mye som vi heller kan sette i verdiskapende arbeid. Slike overbemanninger kan vi se overalt i offentlig sektor. Det er blitt flere ledere som trenger flere mellomledere som trenger flere sekretærer til å gjøre det som en god og kompetent byråkrat klarte å organisere og gjennomføre alene før. Sikkert fordi han slapp å sitte i diverse meningsløse møter hele dagen.

Demokratene har et fyldig punkt i partiprogrammet vårt om offentlig sløsing som vi anbefaler Håland og alle lesere å ta en kikk på. Der snakker vi om mye større summer man kan spare i offentlig sektor, enn det jeg har vist til. Jeg vil avslutte med et kjent sitat fra en berømt dyktig leder som oppsummerer politikken Håland representerer:

«The problem with socialism is that you eventually run out of other peoples' money.» - Margaret Thatcher.