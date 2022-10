Kutt i dyrefôravgiften bør prioriteres

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Mens ledere over hele verden prøver å finne en best mulig måte å sikre sosial trygghet og matsikkerhet for sine innbyggere, dukker et grunnleggende problem opp: Har innbyggerne i Norge nok økonomiske ressurser i lommeboken til at vi kan spise sunn mat og leve et stressfritt liv?

Politiske ledere bør lete etter måter å sikre lavere, ikke økende levekostnader. Et tiltak politikere på høyt nivå i hele verden ser på, er skattekutt på dyrefôr. Det kan faktisk defineres som en måte å sikre grunnleggende behov til alle innbyggere, i form av tilgjengelig og rimelig sunt protein. Dyrefôrkostnadene, og den videre beskatningen, må gjøres noe med hvis den norske regjeringen ønsker reduserte levekostnader.

Begrensede innenlandske forsyninger og pris på transport får skylden for en kraftig økning i matvarepriser og importkostnader. Stigende kostnader på internasjonale markeder er så høye at importkostnadene og høye skatter bør lettes.

Dette kan gjøres gjennom eksport av norske produkter med rimelig og tilnærmet EU-utlignede priser på meieriprodukter, egg og ikke-filetert fersk fisk.

Flere land diskuterer seriøst hvordan de skal lette presset på de økende levekostnadene på forbrukerne, og den norske regjeringen legger størst vekt på norske innbyggere.

Bortsett fra hjelpetiltakene som finansieres ved å kutte kostnadene for råvarer til dyrefôr ved å kutte avgiften på råvarene, bør et bredt spekter av essensielle varer, inkludert gårdsprodukter, kyllingkjøtt, fisk og egg, ikke lenger beskattes.

Prøveperioden på seks måneder kan brukes og dermed lette problemene for mennesker som er berørt av den økonomiske effekten av både pandemien og matvareprisene.

I 2021 ga Norge 1,6 milliarder kroner i midler til Verdens matvareprogram og kampen mot sult. Dette er et stort bidrag til verden, men dobbelte av det som bør gis for å holde matprisene på rimelige nivåer i denne post-pandemi-epoken.

Vi kan se på prisene som skyter i været på grunn av nylige problemer med afrikansk svinepest (ASF) i verden, som bidro til verdens prisøkning på svinekjøtt. Den innenlandske kjøttproduksjonen er tilstrekkelig nasjonalt, men prisen på importert dyrefôrråstoff er det ikke. Grunnen til det er en importavgift.

Mesteparten av fôrråvarene som korn importeres til Norge fra Tyskland, USA, Kasakhstan, Ukraina og andre land med bedre klima enn Norge. Skattekutt på importerte råvarer og ferdige dyrefôrprodukter vil dempe økende fôrkostnader. Det vil den norske bonden og alle norske borgere merke godt på lommeboka.

Likevel bør den økende prisen på elektrisitet og den gradvis økte prisen på fôrråstoffet på verdensbørsen få Finansdepartementet til å tenke og gå inn for å redusere avgiften på dyrefôret.

Hvis denne strategien i løpet av de første tre månedene ikke legger noen ekstra byrder på regjeringen og statsbudsjettet, bør strategien forlenges med ytterligere tre måneder.

Som en påminnelse er Norge svært avhengig av import av mat- og fôrvarer. Kun tre prosent av landarealet i Norge er dyrket mark. Bare ca. 30 prosent av dette egner seg til kornproduksjon. Norge dekker ca. 50 prosent av kaloribehovet for egen befolkning. 90 prosent av jordbruksarealet går til dyrefôr, og omdannes til kjøtt, melk eller egg.