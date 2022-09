Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hun greide ikke å plukke alt og var redd folk skulle legge merke til at bæra bare gikk til spille. Hun, og mine foreldre, vokste opp i det vi i dag vil kalle fattigdom. For henne er det en selvfølge å ta vare på alt, bruke alt, og leve i nøysomhet. Denne tenkemåten finnes knapt lenger, om man er under 90 år.

Jeg hadde ikke lyst til å fortelle henne at folk i dag knapt ser forskjell på solbær og rips, dagens hager er stort sett snauklipte plener og tujahekker og syltetøy kan vi kjøpe.

Men nå er det krise. Strømkrise, rentekrise, krise fordi alt blir dyrere. Hvordan skal det gå med oss, minstepensjonistene, de stakkars underbetalte sykepleierne, lærerne, alenemødrene og studentene?

Fredrik Solvang på Debatten stirrer alvorlig på oss fra TV-skjermen, han har funnet en stakkars mor som må sove i ullundertøy fordi det er kaldt på soverommet. En annen har funnet ut at hun må spise mindre for at barna skal få nok mat.

Les også: Strømprisene gjør at alenemor dropper varm mat og dusjing

Og de stakkars bedriftseierne vet ikke sin arme råd, strømmen er blitt så dyr at det eneste som kan hjelpe er massiv pengestøtte fra staten. Og hva med de stakkars hytte-eierne? Nå har de knapt råd til å lade el-bilen for å kjøre til hytta, og de er ikke engang på lista over alle som skal få strømstøtte!

Også statsministeren stirrer alvorlig på oss fra TV-skjermen. Krisa er formidabel, det er ikke sikkert strømmen kan bli billig igjen på lenge. Nå kommer snart støttetiltakene, så vi igjen kan leve som normalt.

Normalt for oss nordmenn vil si at vi kan ha 22 grader overalt i huset, at vi kan kaste 24 kilo klær i gjennomsnitt per person i året, at hver tredje handlepose med matvarer går rett i søpla. I tillegg skal vi ha råd til å kaste 12.600 tonn småelektronikk i året. Ja, vi er faktisk nesten verdensmestere i bruk og kast, med et snittforbruk av materialer på 37,7 tonn pr person, i 2015. Bare slått av et par arabiske oljeland.

Tilbake ved ripsbusken forteller tante om gamledager. På det lille bruket med ti unger, hvor min far og tante vokste opp, var det alltid nok mat. Altså ingenting å klage over. Nøysomheten ble prentet inn i sjelen, alt ble reparert og tatt vare på. Det ble dyrket på hver lille jordflekk og laget sunn og bærekraftig mat.

Heldigvis er jeg oppdratt av fattigfolk. Det sitter i sjelen min, at det er synd å kaste mat og brukbare klær og ting. Jeg utdannet meg til kokk for å overta familiens lille hotell, og husker læretiden på et fint hotell i Oslo. Da de gigantiske julebordene skulle ryddes satte vi de store koldfatene på skrå ned i søppelsekkene og feide fullt brukbar mat rett i søpla.

Tilbake på kjøkkenet hos min mor gjorde jeg det samme, og fikk huden full mens hun sto på hodet i søppelsekken og plukket opp igjen. Jeg valgte derfor nøysomheten. I en liten bedrift er økonomi et evig tema, stort fokus på svinn, gjenbruk og sparing er påkrevd. Da går det fint, også i «krisetider».

Kanskje er det lett for meg, som nærmer meg pensjonsalder. Det er noe annet for de stakkars unge, som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Kanskje de må jobbe litt i helgene og skjære ned på festivaldeltakelse, moteklær, russefeiring, snusbruk og utenlandsferier?

Hva om vi pusser støvet av den gode, gamle nøysomheten, og lever mer som vi gjorde for bare en generasjon siden? Hvis vi aksepterer lavere innetemperatur og et pledd i sofaen, går i brukte klær og møblerer med andres «søppel»? Livskvaliteten synker ikke av den grunn, men det gjør det voldsomme trykket på den stakkars kloden vår.

Tilbake ved ripsbusken er min gamle tante og jeg hjertens enige. Ting har gått helt av skaftet. Rips og solbær er ut. Influensere i rosa nylonpels som reklamerer for enda mer kinesiskprodusert stæsj er in. Kanskje vi må begynne å spise poteter og byggrøt igjen, og kjøtt bare til fest – som de gjorde for en generasjon siden. Det har både lommeboka, helsa og kloden godt av. Vi kan jo begynne der.