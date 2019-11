Norge satser ikke lenger på hele landet. Vi bare later som.

«Vi skal vise Europa!», triumferer plakater i Bodø om dagen. Bodø og Nordland blir Europeisk kulturhovedstad i 2024, som første sted i Nord-Norge. Og det har Bodø greid helt selv. Uten støtte, snarere til tross for regjeringa, fikk ei målretta prosjektgruppe godkjent en solid søknad av EU-kommisjonen.

Bodøs kulturhovedstadssøknad bugner av natur, og bilder av mennesker som lever i og av et karrig klima. Den viser enslige hus som har stått imot utallige sørvestpeisinger. Den viser råseil i bølger, fisk på fat, ull i vev, geiter på beite, folk med tuba, tang og tare. Vi som bor her, vet at naturen er mer enn kulisse. Tilpasningene for å kunne leve her ligger dypt i oss.

Men, hva skjer i Nord-Norge, utenfor plakaten? For midt i fest og faner, er det sorg i leiren. I Nordland, som ellers i Bygde-Norge, legges tilbud og tjenester ned i rekordfart. Sjeldent siden Ottar Brox først spurte i 1966, har aviser og kommentarer sydet av lignende sentraliseringsharme, og det med god grunn.

Et av de siste skuddene for baugen rettes mot videregående utdanning. Sterkt reduserte overføringer fra staten gjør at landets minst befolkede fylkeskommuner må spare millioner i videregående skoletilbud fra neste år. Hastige forslag kutter der tilbudene ser ut til å koste mest. I Nordland foreslås 170 millioner innspart i de minste skolene, og i linjer som krever utstyr.

Med det ryker naturbruks- og snekkerlinjer, design og håndverk, og det nasjonale forsøket med friluftslivsfag i videregående skole. Ikke minst ryker unges mulighet for å bo litt lenger i hjembygda. Kulturfylket Nordland skyter seg selv i foten.

Under parolen «Vi skal vise Sverige!», har jeg forklart svenskene hvordan Norge har tatt vare på mangfoldet.

Å gå eller seile støtt er en kunst. Det trengs friske føtter, hele bauger og oppøvd ferdighet. Slår vi opp i leksikon, finner vi at kunst er mer enn virkelighetsfjerne kulturuttrykk. Ordet kunst kommer av «kunnen», og omfatter nyskapende, estetiske uttrykk for indre og ytre opplevelser. I tillegg til konkrete produkter, er kunst evner, kunnskap og oppøvd aktivitet – det slekter til immateriell kulturarv.

Jeg tenkte lite over dette før kunstner Eva Bakkeslett laget poetisk film av å bake brød, en annen om pust, og utstilling av stoppede sokker. Hun viste kunsten i det vi gjør. Det samme gjorde Rune Johansen i «Hiv mainnskjiten»-bøkene. Løftet kunsten i fiskerbondekulturen. Det gjorde noe med meg. De gamle naustene ble vakrere, mainnskjiten inspirerende, og jeg ønsket å lære, gjøre og bo. Gå til mor å perfeksjonere stopping, bake brød, høste, gå på glattis, kjenne kunsten i livet. Dessverre er mange uttrykk og ferdigheter rundt meg truet, og kan kun berges med aktiv hjelp.

Det har Sveriges bygdekultur trengt lenge. Som norsk bygdeforsker har jeg flere ganger vært bedt over grensa. Under parolen «Vi skal vise Sverige!», har jeg forklart svenskene hvordan Norge har tatt vare på mangfoldet. Om norsk politikk for tilbud til alle, uansett hvor de ønsket å bo. Det sku’ bo folk i husan, de sku’ trives, og det har de gjort.

Sånn er det ikke lenger. Skoler legges ned, folk flytter, vi er sinte, og jeg kan ikke dra til Sverige og lyve. Norge satser ikke lenger på hele landet. Vi bare later som.

Det var kult at Bodø viste Oslo, men i stedet for «Vi skal vise Europa», skulle jeg ønske plakatene i nord sa: «Vi skal gjøre, Europa!» At plakatene lovte at vi skulle fortsette å praktisere, skape finkultur, brukskunst, hverdagskunst overalt. At vi skulle fortsette å gi håndverkere ferdighet i å bygge framtid i akkurat vårt klima. Latt naturbrukslinjer forfine håndlag i landbruk og dyrehold, i lokal geografi, i ny tid. At regjeringa var med på tonene, og at hele landet skulle videreutvikle kunsten å gjøre folk i stand til å skape der en ikke skulle tro det var mulig bo.

Når kulturfylket Nordland ikke foreslår en eneste Design og tradisjonshåndverk-linje, vitner det ikke om slik vilje. Nordnorsk og samisk kultur er lite å satse på. Unge kulturbærere lite å satse på.

Like «ut» er nedleggelse av Friluftslivsfag. Friluftsliv er av Unesco verdsatt som norsk, immateriell kulturarv, men selv det holder ikke. Å kunne lage bål i ulike forhold kan være livsviktig, som det også er kunst å kle seg etter vær, høste og videreforedle mat. Slike verneverdige ferdigheter lærer elever på friluftslivsfag, og ny studieretning skulle sikre kulturarven og gi robusthet i befolkningen. Når det vellykkede forsøket foreslås nedlagt, minsker sjansene for at elever i hele landet får ta i bruk de kulturmettede læreplanene.

Kultur er mer enn å vise frem. Bål er mer enn bilder på Instagram. Ved å satse mer på plakat enn kunstnerisk øvelse og praksis, lager vi samfunn hvor det meste bare ser ut som. Regnestykket med skolenedleggelser lyser rødt. Uten nye kulturbærere mister vi alt. Nå tvinges unge i Nordland bort før de ser kunsten i egen naustvegg.