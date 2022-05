Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Staten og de private eierne burde dele ansvaret når fredete kulturminner skal forsikres. Eieren har stort sett nytte av bygningenes bruksverdi, mens staten har definert at bygningene har en verneverdi og at de skal bli ivaretatt på vegne av fellesskapet.

Det er staten som gjennom lov har pålagt eieren å vedlikeholde husets antikvariske og kulturhistoriske verdier, og som krever at det benyttes til dels kostbare og arbeidskrevende metoder.

Så skulle man tro at staten tok sin del av det økonomiske ansvaret for å sikre disse verdiene når skader oppstår. Her svikter staten helt. Riksantikvaren har på vegne av fellesskapet bestemt at myndighetene «- bare vil dekke kostnadene for antikvariske merkostnader i spesielle tilfeller og etter en konkret vurdering». (Rundskriv 28/1-2020).

Det betyr at eieren ikke vet om det kommer offentlig hjelp til istandsetting før etter at skaden har skjedd. Trolig får han ingen hjelp.

Når det skal tegnes forsikring, må eier derfor tegne en førsterisikoforsikring for antikvarisk verdifulle bygningsdeler i tillegg til ordinær fullverdiforsikring. Dette koster, og det fører lett til at man velger en forsikring som ikke dekker behovet. Dette er en dårlig løsning for våre nasjonale kulturverdier. Uten offentlig bidrag til utbedring mister vernemyndighetene dessuten kontroll over hvordan skadene utbedres.

Private eiere har sjelden bedt om at deres eiendom skulle bli fredet. Det er et offentlig pålegg av hensyn til fellesskapets kulturarv, og som eierne forvalter på vegne av oss andre. Et samfunnsoppdrag. Mens mange offentlige eiere av fredete eiendom er selvassurandører, må de private forsikre både egne behov og dekke offentlighetens interesser.

Fredete bygninger har alltid hatt utfordringer når det gjelder forsikring, både om de i det hele tatt kan forsikres, og når det gjelder å finne fornuftig størrelse på forsikringssum og premie. Forsikringsselskapene er tilbakeholdne, og hører de ordet «fredet», lyser alle varsellamper. Noen selskap nekter helt å forsikre fredet eiendom, eller priser seg så høyt at det i praksis er uaktuelt.

Forsikringsbegrepet «fullverdi» betyr at forsikringssummen garanterer full tilbakeføring av forsikringsobjektet. For fredet eiendom gjelder i praksis at bare bruksverdien blir dekket hvis man ikke har førsterisikoforsikring. Spesialitetene må man dekke selv. Avviket kan bli flerfoldige millioner kroner. Det sitter private eiere av fredete bygg med lave førsterisikobeløp.

Tiden er inne for å etablere «Den statlig kulturskadeordningen» i likhet med Den statlige naturskadeordningen. Eiere som er blitt pålagt fredning av det offentlige, må kjenne trygghet for at det offentlige ivaretar kulturverdiene om det verste skulle skje. Det er rett og rimelig.