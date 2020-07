Kulturen må også overleve korona

Dette innlegget er skrevet av Profileringsutvalget i Senterungdommen, som består av: Maren Grøthe, Tora Sande Tveit, Dordi Lerum, Fredrick Bjerke

Skal vi ha et levende kulturliv etter koronakrisa må vi sørge for at de som gir oss store og små opplevelser ikke mister alt. Det må mer til enn et par dansevideoer fra kulturministeren.

Kulturen, idretten og frivilligheten skaper de gode rammene for menneskemøter og felles opplevelser. Seine kvelder med venner på konsert, jubel på stadion, og de gode møtene med engasjerte i frivillig arbeid er noe mange savner. Det er nesten så det er vanskelig å huske hvordan det var. Det føles så lenge siden sist vi opplevde noe sånt sammen.

Pandemien viste for alvor at kultursektoren var enormt sårbar i møte med krisa. Alle de som stiller på og bak scena, foran og bak kamera, på banen, i kiosker, på loppemarked og som førstehjelpere. De skaper verdier det ofte er vanskelig å tallfeste, men vi må ikke glemme at kulturnæringa er en næring. Det er arbeidsplasser og knappe driftsmarginer. Det er eksportvarer og verdikjeder. Det er arbeidstakere som må betale regningene sine.

Annonse

Frivilligheten og idretten har ropt varsku om lite treffsikre krisepakker. Samtidig som mange organisasjoner blør inntekter, stiller frivillige opp med sin tid for å snakke med unge som har det vanskelig eller for å være i beredskap for vårflommen.

Frivillighet er ikke gratis. Når organisasjonene roper må vi lytte, men med det som har kommet fra regjeringa til nå tyder det på at det ropes for døve ører. Da holder det faktisk ikke at vi har en statsråd som er mer opptatt av å lage show enn å sørge for at norsk frivillighet overlever.

Når nordmenn tvinges innomhus, leser vi bøker, strømmer musikk og filmer. Vi lar oss begeistre og trøste av digitale konserter. Vi ser til og med på færøysk fotball. Vi lever for kulturen. Vi trenger kulturen. Og akkurat nå trenger kulturen oss.

Senterungdommen mener vi trenger kraftigere lut enn det regjeringa legger opp til for å redde de som bidrar til at vi får oppleve de store kulturopplevelsene, idrettsgleden og de varme øyeblikkene.

De som mister billettinntekter må kompenseres så de overlever krisa. Vi må sikre støtteordninger og arbeidsstipender til dem som lever av å formidle og produsere kultur, og vi må lage romsligere og mer treffsikre kompensasjonsordninger for frivilligheten og idretten.

For én ting er sikkert: Dette går over og da skal vi igjen på konsert og la lyden av norsk musikk ta oss med ut i de seine nattetimer.