For det er det som driver meg. Ideologi. Trua på norsk landbruk. Trua på bærekraftig matproduksjon. Trua på at folk kommer til å drikke mjølk og spise meieriprodukter og storfekjøtt i 2050. Uten den trua hadde ikke vi, mannen min og jeg, i en alder av 27 og 29 år valgt å bruke millioner på ombygging av mjølkefjøset. Vi hadde ikke leid mer kvote. Vi hadde ikke jobba oppimot 100 timer, hver av oss, i uka.

Derfor må jeg ha trua på at folk snart ser hva kua gir og ikke bare tar.

Men faktum er at den norske kua er verdens mest klimavennlige ku.

Hu gir oss både kjøtt og mjølk – et ernæringsgrunnlag som kan høstes hele året.

Kua hjelper til å bevare kulturlandskapet – for menneskene i bygda, livet i utmarka og turismen.

Hu hjelper til med å bevare et biologisk mangfold både over og under jorda – gjennom frøspredning, gjødsling og bevaring av pollinerende insekter - tap av kulturlandskap er hovedårsaken til at både humler og bier dør ut.

Hu skaper tusenvis av arbeidsplasser i flere ledd – for den modige tankbilsjåføren, for den briljante meieriteknikeren, for ivrige avløsere og stolte budeier.

Vi må for all del heller ikke glømme at kua slipper ut metan som inngår som en del i et biologisk kretsløp, der drøvtyggere er en livssirkel utviklet gjennom millioner av år. Det er noe helt annet enn den metanen som stammer fra fossile kilder, det er den vi ikke har nubbsjangs til å binde. Men det har vi med det biologiske, beitende drøvtyggere bidrar til at grasmark binder tre til fire ganger mer karbon en skog.

Til syvende og sist må jeg nok vende tilbake til ideologien. Helt ærlig, det å drive med mjølkeproduksjon kommer aldri til å gjøre oss styrtrike på penger. Men den gjør oss rik på så mange andre måter. Produksjonen gjør oss til stolte produsenter av bærekraftig, trygg og god norsk mat. Produksjonen vår gir oss glede hver eneste dag i kraft av hver eneste ku. Den gir oss stunder av lykke og en tilfredshet som ingen penger kan kjøpe.

Fordi at vi er rike på dette setter vi vår stolthet i å hver eneste dag utvikle oss enda et steg, bli enda bedre, til å drive mer bærekraftig og å alltid ha den beste dyrevelferden. Det fortjener kua vår.

Vi skal ikke bære skam over at vi bidrar til å være en del av verdens viktigste verdiskapning – produksjonen av mat!

Ja, kua tar. Men aller mest gir hu.