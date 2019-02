Kua – naturens evighetsmaskin

Drøvtyggerne, flermagede dyr, evner å nytte dette fôret ved en gjæringsprosess. Dette fant menneskene ut og ble grunnlaget for menneskenes overlevelse.

I gjæringsprosessen produseres metan, CH4, som utåndes gjennom raping, Denne metanet omtales for tiden som et stort problem for klodens eksistens.

Metan er en meget brennbar gass og forbrenner i atmosfæren til CO2 og vann. CO2 og H2O, er grunnlaget for fotosyntesen og fremmer dermed produksjonen av nye vekster som drøvtyggerne høster og lever av.

Påstanden om at norsk kjøttproduksjon er en klar belastning på jordkloden er meningsløs. Kua er naturens svar på sirkulærøkonomi.