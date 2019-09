Marit Arnstad takkar kua i Nationen 7. september. Det stakkars dyret er visst under angrep frå alle kantar. Men kor mange gongar må vi gjespa oss gjennom endå ein reprise på dette pene men halve glansbiletet av norsk kjøtproduksjon: 3 prosent av landet er dyrkamark, 2 av dei er gras som berre kyr og sau kan nytta. Osv.

Ikkje eit ord om at mesteparten av den siste prosenten òg går til dyrefôr, og at husdyra (inkludert fisk) beslaglegg mest like mykje åker i utlandet. Ikkje eit ord om kylling, svin og kraftfôrsiloen ved krøtterfjøset.

Oppfriskande er det då med styreleiar i Nortura, Trine Hasvang Vaag (10. september). Heller enn å pynta kua aksepterer ho utfordringa frå MDG om å gjera kua både heilnorsk og meir klimavenleg. Oppbyggeleg er òg Hans Bårdsgård som i teksten "Avbrasilisering" (3. september) peiker på dilemmaet vi ikkje kan pynta oss vekk ifrå: "Dersom landbruket fortsetter å importere overskudd til driftskonto, vil omdømmekontoen tappes stadig hardere." Dette er velmeint kritikk av sine eigne, i beste Nationen-ånd.

Å vri seg unna ein ærleg debatt om kva norsk mat på norske ressursar eigentleg skal bety, er sjølvdestruktivt for næringa. Destruktivt er det òg for ordskifte og alliansebygging når ein konsekvent messar til eigenkonstruerte stråmenn.

Arbeidarpartiets beste folk er i ferd med å nedtona parolen ”norsk velstand = olje”. Verre bør det ikkje vera for Sp-folk (enkelte er på god veg) å innrømma at mindre kjøtforbruk ikkje er synonymt verken med gjengroing, import eller arbeidsledige bønder. Det går an å rigga seg slik at det blir tvert om! På førehand takk for vidare nyansering.