Kua melker mer, men...

Nationen skriver 14. desember om at kua nå produserer 33 prosent mer melk enn for 20 år siden. Istedet for at kyrne går på utmarksbeite de delene av året det er mulig, og fôres med lokalprodusert resten av året, får de mer kraftfôr. Kyr som fôres med mer kraftfôr produserer mer melk.

En del av kraftfôret som brukes i Norge er soya som er importert fra Brasil. Produksjonen der er langt i fra bærekraftig. Det er ensidig dyrking av soya på enormt store gårder. De måler størrelsen på gårdene i antall kvadratkilometer.

Når denne soyaen er høstet, blir den transportert med lastebiler omtrent 1000 kilometer til den øvre delen av Amazonas-elva. Der blir soyaen lastet over på lektere som frakter den ned til havner ved enden av elva.

Der blir soyaen igjen lastet over på lastebiler som frakter soyaen ut til store båter som frakter den til Fredrikstad. Der blir den behandlet på Denofas fabrikk og så kjørt ut til lokale forhandlere der bøndene kan hente soyaen eller få den fraktet hjem til seg.

Grunnen til at så mange norske bønder bruker soya i stedet for utmarksbeiter og lokalprodusert fôr, et at kyr som fôres med soya produserer mer melk. Den negative påvirkningen på klimaet som den lange transporten fører med seg, har ingen innvirkning på prisen.

Jeg mener dette er en politisk sak som regjeringen og alle partiene på Stortinget bør ta tak i og sørge for at norsk politikk på dette området endres. Det må bli mer lønnsomt for norske bønder å benytte seg av utmarksbeiter de delene av året det er mulig, og så bruke lokalprodusert fôr resten av året.

Jeg vil be alle de politiske partiene å redegjøre for hva de mener om dette.