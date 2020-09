Ku og kalv sammen i mjølkeproduksjonen

Jeg startet opp som mjølkebonde i 1983. Ku og kalv ble adskilt umiddelbart etter fødsel. I 1999 startet jeg med å la ku og kalv være sammen i to måneder. Vi har en fødebinge hvor ku med nyfødt kalv er alene i fire-fem dager. Vi har kalvegjømme hvor kalver kan legge seg og kuene ikke kommer til. Fjøset fra 1995 er et kaldtfjøs med talleløsning og skrapeareal der grovfôr spises. Vi tar nyfødt ku ut av kalvingsbinge morgen og kveld for mjølking. Det er svært viktig at kalven får nok råmjølk straks etter fødsel og i dagene etter. Dette passer vi på ved å være tilstede, og vi gir gjerne råmjølk vi mjølker ut straks etter fødsel.

Jeg vil dele mine erfaringer med Nationens lesere. Etter at nyfødt ku har blitt mjølket i mjølkestallen vil hun tilbake til kalven sin. Når vi femte dagen åpner opp, slik at kalven kommer seg ut i kuarealet, vil kua fotfølge kalven hele døgnet. Årsaken til at vi lar ku og kalv være alene i fire-fem døgn er at de skal bli godt kjent og at trykkerefleksen til kalven er mindre. Kua vil i de fire-fem første dagene legge igjen kalven et godt gjemt sted for så å gå og spise og etterpå gå tilbake til kalven. Dette kan være utfordrende å følge med på for meg som bonde, spesielt i dårlig vær. Derfor lar jeg ku og kalv være sammen i kalvegjømmet de første dagene.

Jeg ser i mitt fjøs at både kuene og kalvene ønsker nærhet med hverandre. Jeg ser at de daglig sleiker hverandre, leker og har omsorg for hverandre. Jeg ser aldri at kuene går ut på beitet alene og at kalvene blir igjen i fjøset. Jeg ser heller aldri at det motsatte skjer over lang tid. Det jeg ser er at kalvene er svært nysgjerrige og vil gå på lengre oppdagelsesferder uten mor, men alltid vende tilbake. Når kua vil ut på beitet går hun et stykke og begynner å rope på kalven sin. Kommer ikke kalven, vil hun tilbake å hente den.

Vi skiller ku og kalv ved to måneders alder. Vår erfaring er at kalven da drikker om lag 20 liter mjølk i døgnet. Vi skiller kalven i samme kalvebinge de ble født i. Det er mulighet for ku og kalv å se hverandre og også slikke hverandre, men umulig for kalven å drikke mjølk fra mor. Vi tilvenner kalven til å drikke mjølk fra flaske, og reduserer melkemengden til om lag 10 liter pr døgn. Kvigekalvene får mjølk i minst tre måneder. Oksekalvene får denne mjølkemengden til de slaktes halvt år gamle.

Vi har siden vi startet opp med denne driftsformen ønsket å formidle at det er mulig å ha ku og kalv sammen. Dette klarte vi å fortelle til forbrukere og kokker gjennom å lage vårt eget produkt Nýr. Vi har hele tiden samarbeidet med Dyrevernalliansen, Matmerk, Debio, Tine, Nortura, Landbruksrådgivingen, Innovasjon Norge, Hanen, faglagene, mentorer, private og kokker for å få dette til.

Vi har stilt vårt fjøs og våre dyr til rådighet til forskning, spesielt om ku og kalv. Vi har hatt en mengde besøk fra nær og fjern som har vært og er interessert i nettopp ku og kalv sammen.

Felles for alle som er og har vært innom oss i alle disse årene er å få se på, og å få kunnskap om våre erfaringer med, våre kuer og kalver. Dette er og har vært svært givende og inspirerende.