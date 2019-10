Krokodilletårer frå bondelagsleiaren!

Men det er jo faktisk eit resultat av ei avtale han sjølv har signert!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag hadde som inngang til denne prosessen at me ønska å fordela byrdene mest mogleg. Og å gjera det ein kunne for å sikra at me også i framtida kan produsera mjølk over heile landet basert på norske inn og utmarksareal.

Me ville skjerma dei første 100.000 litrane på alle kvotar for å unngå ytterlegare sentralisering og strukturending i mjølkeproduksjonen. Dette ville ha skjerma kvotar opp til 250.000 liter!

Me er leie oss for at me ikkje kunne få Bondelaget med på prioritera fleirtalet av norske mjølkebønder og å seia nei til organisert bondekannibalisme.