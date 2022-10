Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Når dette blir gjort til et spørsmål om manglende åpenhet rundt mulige trusler om uønsket valgpåvirkning fra fremmede makter, og trusler mot vårt demokrati og rikets sikkerhet, hadde han egentlig ikke noe valg.

Men når en leser beskrivelsen av det scenarioet som statsråden fikk i vrangstrupen, er det lett for en mangeårig EU-motstander å forstå hans reaksjon. Den vekker til livet minner fra tidligere debatter, om hvordan EU-tilhengerne da (og nå) så på sine politiske motstandere.

Scenarioet beskriver en situasjon der norsk opinion forsøkes påvirket foran et valg, i et forsøk på å destabilisere det norske samfunnet. Saken det gjelder er EØS/EU- spørsmålet, der påvirkerne iverksetter en massiv aksjon for å endre den norske holdningen til EØS-tilknytningen.

En ting er at forskerne bak rapporten med dette beskriver en helt legitim, norsk politisk debatt som arena for infiltrasjon. Langt verre er det at beskrivelsen av innholdet i påvirkningen, og mottakeligheten i den norske befolkningen stempler EØS-motstand som en veg til isolasjon og fremmedfrykt.

En får inntrykk av at det norske folkedypet er ei grumsete og brunskimret materie som lett lar seg påvirke av fake news og annen desinformasjon. Samtidig beskrives de som i denne situasjonen ønsker å fremme EU-medlemskapet på ny som kloke, framsynte og fredssøkende.

Jeg er så skitten i tankegangen at jeg tror at disse beskrivelsene mer enn noe annet er et speilbilde av forskernes egne holdninger i et spørsmål som har splittet befolkningen i mer enn femti år.

Jeg tror de må ha glemt at EU-kampen i både 1972 og 1994 samlet en bred bevegelse på sentrum/venstre side av politikken, der både SV, Rødt, Venstre, SP, KrF og betydelig deler av Ap deltok sammen med brede folkelige bevegelser. Ja-sidas store tabbe ved begge disse korsvegene var at de betraktet sine motstandere som litt kunnskapsløse, nærsynte og nasjonalistiske elementer som ikke hadde skjønt poenget.

Jeg føler veldig sterkt at det er disse holdningene som på ny bobler opp til overflaten i forskernes scenario. Slik sett er det lett å forstå at en profilert EU-motstander som Sigbjørn Gjelsvik reagerte, egentlig på vegne av hele nei-bevegelsen.

En statsråd skal kanskje ikke reagere følelsesmessig. Men for meg er det lov å si at scenario-beskrivelsen helt klart beviser at forskerne bak rapporten i hvert fall ikke har forstått hva den norske EØS- og EU-debatten egentlig dreier seg om, og at de har tråkket kraftig over den streken som markerer politisk nøytralitet.