Krigshisseren USA i Persia-gulfen

For å omskrive innledningen til Nationens leder 26. juni, er det ikke vanskelig, men lett å se at USAs nærvær i Persiagulfen og i Midt-Østen bidrar til destabilisering og en negativ sikkerhetssituasjon som kan føre til en virkelig storkrig med flere land involvert.

Diplomati mellom USA og Iran er totalt dødt når USA nå også innfører sanksjoner mot utenriksminister Zarif, men dette er et bevisst ønske fra USA. USA forstår diplomati som aksept av USAs ublu krav og hegemonistiske interesser, sanksjoner og krig.

USA har, som verden vet, aldri brydd seg om å respektere Folkeretten, menneskerettighetene eller andre lands ønske om selvstendighet fra USAs diktat. Det er derfor et særdeles alvorlig problem for verdens stabilitet, fred og sikkerhet at USA, på grunn av sine hegemoniske drømmer om å kontrollere verden, alltid må ha krig.

Det at Nato nå med sin politikk har opphørt å være en forsvarsallianse (den opphørte i 1993) og nå er en aggressiv krigsallianse som støtter opp om USAs krigerske politikk, som dessverre man gang på gang registrerer er bygd på løgnpropaganda, gjør jo ikke situasjonen noe bedre. Når Norge nå skal bidra med én fregatt, én ubåt og seks F35-fly til Natos beredskapsstyrke, er dette ikke annet enn et bidrag til å starte en ny krig i USA og Nato-regi, med grusomme menneskelige konsekvenser som resultat.

Med USAs krigereske holdninger overfor Russland og med amerikanske baser her i Norge, kan Norge bli slagmark i en stedfortrederkrig mellom USA og Russland om Ukraina og Georgia som haukene i USA kan ønske å starte. Norske politikere bør derfor vurdere meget seriøst om det er i Norges sikkerhetsinteresser å være underkastet amerikansk militærpolitikk som i dag, og fortsatt være medlem av Nato.

Man kan selvfølgelig være uenig om Russland, men Russland har tross alt følt krigens redsler sterkt på kroppen, i motsetning til amerikanerne. Russerne har dessuten et større ønske om diplomatiske løsninger, handel og samarbeid, enn å drive med sanksjoner, intervensjoner og regimeendringspolitikk slik USA gjør og som ikke fører noe godt med seg – heller tvert om.

Derfor burde Norge kanskje heller samarbeide mer med russerne og mindre med amerikanerne.