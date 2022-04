Krigen i Ukraina vil gi ny fart i EUs grønne omstilling

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

EU har lagt ambisiøse planer om å bli verdensledende på bærekraft og har lansert den ene ambisiøse strategien etter den andre. Dette prosjektet har EU kalt Green Deal, eller Den Grønne Giv på norsk. Målet er å bli et fornybarsamfunn innen 2050 som setter gullstandarden for bærekraft i mange næringer.

Den Grønne Giv vil få konsekvenser på alle samfunnsområder i Norge. Også for jordbruk og fiske, selv om disse næringene er utenfor EØS-avtalen.

Årsakene til dette er mange, men først og fremst det faktum at EUs ambisjon er å endre markedene og hva som er økonomisk lønnsomt. I tillegg kommer konsekvensene av at Norge inngått en bilateral avtale om gjennomføringen av forpliktelsene i Parisavtalen.

EUs taksonomi har allerede fått sin tilslutning i Stortinget og blir norsk regelverk når det med det første inkluderes i EØS-avtalen.

Mange trodde pandemien kom til å forsinke arbeidet med Den grønne giv. Det gjorde det ikke. Resultatet ble omvendt. Midlene som ble frigitt for å bøte på konsekvensene fra pandemien ble brukt for å fremskynde arbeidet med den Den grønne giv.

Igjen er det mange som tror at en ny krise vil få EU ut av den grønne kursen de har som må å gjennomføre. Den meningsløse krigen Russland fører i Ukraina har fått mange til å tenke at bærekraft vil bli mindre viktig. De må tenke om igjen.

Mange fikk morgenkaffen i halsen når de hørte visepresident i EU-kommisjonen Frans Timmermanns erklære at EU skal redusere innkjøpet av russisk gass med to tredjedeler innen året! Det skal de få til med flere virkemidler, blant annet å kjøre på med investeringer for utvikling av fornybar energi.

Samme Timmermanns er arkitekten bak EUs jordbruksstrategi, Farm to Fork. Han har uttalt at hvis vi fortsetter å produsere mat som før, vil vi ødelegge jordkloden. Det er ikke en uttalelse man kan gå tilbake på. Krigen i Europas kornkammer vil nok også intensivere arbeidet med Farm to Fork. Matsikkerhet er tross alt et av de viktigste målene i strategien.

Krigen i Ukraina vil ikke bli noen hvilepute. Ikke for EU og ikke for selskaper som vil være med i fornybarsamfunnet i 2050. Arbeidet intensiveres og hvis man vil være med, må man henge på nå!