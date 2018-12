KrF tar politisk hykleri til nye høyder

Men nå tar altså KrF ledelsen ved Torhild Brandsdal. Med «drep meg, Senterpartiet, men ikke med omkamper».

Klarere kan det knapt vises hvor lite en stortingsrepresentant og mangeårig ordfører respekterer sin ombudsrolle. Selvfølgelig skal vi ha omkamper.Hva skal vi ellers med nye valg og nye politikere? Politikk er jo i stor grad nettopp en uendelig rekke omkamper. Noen er det greit å la ligge. Andre ikke. Hvilke bør den politiske motstanderen mene lite om, men heller argumentere mot med fakta.

Tvert imot, en politiker som ikke tar omkamper der det er mulig og viktig, gjør ikke jobben sin. Eller hva kalles det når KrF går løs på abortloven, som de fleste mener er tjener landet godt og er helt nødvendig? Det er ikke noe folkekrav, akkurat, for å endre abortloven. Sp, Rødt og SV og til en viss grad selv Ap bruker nødbremsene.

De bruker folkestyrets våpen for å om mulig hindre en politisk motivert, og demokratisk og demografisk klart skadelig sammenslåing av Finnmark og Troms. De ser i likhet med de fleste hverken fornuftige eller aktverdige grunner til tvinge gjennom denne sammenslåingen. Her driver KrF og Torhild Brandsdal hykleri av format.

SP, Rødt og SV gjør jobben sin. De opptrer som de tillitsvalgte de er, og støtter nettopp et folkekrav fra de to nordligste fylkene. Et krav med stor tverrpolitisk støtte fra det ganske land.

Heia Sp, heia Rødt, heia SV. Stå på, dere har ryggdekning langt inn i regjeringens mørke kroker!