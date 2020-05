Steinar Reiten skriver at «Når vi i KrF mener at det ikke er grunn til å trekke kvotemeldingen eller utsette behandlingen av den på grunn av Riksrevisjonens rapport, er det en velbegrunnet konklusjon.»

Rødt mener at det er oppsiktsvekkende at KrF og Steinar Reiten overser og setter til side Riksrevisjonens knallharde kritikk. Det useriøse her er å ikke ville ta Riksrevisjonen på alvor. Riksrevisoren har valgt neste høyeste alvorlighetsgrad for å karakteriserer bruddene med fiskeripolitiske prinsipper.

Riksrevisjonen skriver at «Etablerte fiskeripolitiske prinsipper er blitt utfordret». Det innebærer at Regjeringen bryter loven. KrF eller Reiten tar ikke inn over seg at regjeringen hans parti er en del av bryter den fiskeripolitikken som Stortinget har vedtatt.

Rødt er ikke opp tatt av retorikk i denne saken, men levebrødet til kystfiskerne og befolkningen langs kysten. Vi tar opp disse spørsmålene fordi vi er opptatt av at fisk skal fiskes av kystfiskere, bearbeides i Norge og at mange skal tjene på fiske og ikke bare noen få investorer.

Eierkonsentrasjonen i trålerflåten akselererte fra 2004 til 2018. I 2018 var det ti selskaper som trålte opp 80 prosent av torsketrålkvoten, mens disse 10 selskapene trålte opp 25 prosent i 2004. Konsentrasjonen forsterker trålernes posisjon. Tråling fører til enorm miljømessig påvirkning ved at andre arter følger med og havbunnen ødelegges og slipper ut mye mer CO2.

Riksrevisjonen slår alarm om at økte kvotepriser har gjort det vanskeligere å rekruttere nye fiskere: «Koblingen mellom fartøy og kvote er svekket». I valgprogrammet til KrF 2017–2021 står følgende: «Samtidig er det et mål å opprettholde en mangfoldig flåte og å unngå at kostnadene ved å erverve seg en båt med kvote blir så store at mange stenges ute fra fiskeriene.» Rødt mener at Stortinget isteden burde vedta at Regjeringen skal jobbe for å stanse ulovlig salg av kvoter.

Kvotemeldingen, som KrF forsvarer, skaper en risiko for at kvotene senere kan få vern som privat eiendom (som departementet s. 28, 35 og 38). Jo mer fastlagt kvotene blir, jo høyere blir prisen. Prisøkning på kvotene, vil gjøre det enda vanskelig for nye generasjoner å etablere seg.

Kristelig Folkeparti gikk til valg på gjøre det lettere for nye generasjoner med fiskere å komme inn i yrket, men svikter. Kvotemeldinga legger ikke opp til det.

Riksrevisjonen har ikke vurdert måloppnåelsen for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten som er det overordnede fiskeripolitiske målet. Flere av endringene i kvotesystemet er ikke tilstrekkelig konsekvensutredet av departementet, sier Riksrevisjonen. Verdien av fisken skal fortsett å være grunnlaget for arbeidsplasser langs hele Norges fantastiske kyst.

Konsekvensen av det KrF støtter er å la trålerrederier presse ut de små, fryse og sende ubearbeidet fisk til Kina for så å kjøpe fisken tilbake igjen. Rødt ønsker kystfiske og levering lokal og bearbeidelse i Norge. Rødt krever en grundigere vurdering av hele verdikjeden.

Å la Kvotemelding stå som om at Riksrevisjonen ikke har kommet med beinhard kritikk, kommer til å gå over i historien som et godt eksempel på maktarroganse fra høyreregjeringen. For KrFs del er dette også nok et løftebrudd fra eget program.

Rødt vil at Stortinget må stanse bruddene på vedtatt fiskeripolitikk. Stortingsflertallet må stoppe regjeringens dobbeltkommunikasjon hvor den later som om at ressursene ikke privatiseres, mens de i praksis tåler kjøp og salg av kvoter i strid med loven. Regjeringen snikprivatiserer retten til fremtidens fiske. Det vil ikke kystsamfunnene være med på. Rødt støtter dem.