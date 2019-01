KrF-Ropstad kan ende med smuler og forhandle vekk brød

KrF kan nå sitte igjen med uforpliktende symbolkommentarer på flere områder etter regjeringforhandlingene mot at Frp og Høyre får muligheten til å føre markedsliberalistisk politikk og nedprioritere maten vår. Dermed ender Ropstad med smuler og forhandler vekk brød.

Det er paradoksalt om nedprioritering av tryggheten for mat skjer samtidig som endringer i klimaet skaper uforutsigbarhet, og vi har en historisk tørkesommer bak oss deretter en høst med store nedbørsmengder.

Vi bør heller styrke tryggheten for mat. Arbeiderpartiet foreslår at Norge skal få en egen plan for å forsterke jordbruket i møte med uforutsigbare klimaendringer. Denne saken er det i realiteten flertall for på Stortinget, men Kjell Ingolf Ropstad kan være i ferd med å forhandle den vekk mot uforpliktende politikk på symbolområder.

Dette er minimumspunktene KrF må få på plass i forhandlingene:

• Vedtak om at det skal gjennomføres en plan for å ruste jordbruket i møte med store nedbørsmengder, flom og mulige tørkeperioder

• Fornying og opprustning av gårdsbruk med 15-30 kyr

• Slutt på ubalanse og liberalisering som Listhaug presset igjennom, men tvert i mot konkrete og forsterkede tiltak for markedsbalansering og familiejordbruk i hele landet

• At tak, kvoter og konsesjoner naturligvis må innrettes slik at det kan drives jordbruk i hele Norge med grunnlag i de norske arealressursene

• En plan for økt beitebruk og verdiskaping på norske naturressurser

Dersom regjeringsforhandlingene nedprioriterer jordbruket på norske ressurser nå, virker det som Ropstad, Frp og Høyre ikke tar innover seg ettervirkningene og lærdommene fra den verste tørkesommeren på over 100 år og hva vi må møte de neste årene.

Dette er alvorlige spørsmål for sikkerheten til folk, og det haster med å komme i gang med å forsterke jordbruket i møte med store nedbørsmengder, flom og mulige tørkeperioder.