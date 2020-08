KrF prioriterer jordvern og global matsikkerhet

I en kronikk i Nationen 11. august fortsetter Pollestad sine angrep på KrF for det han mener er unnfallenhet i saker angående jordvern og beredskapslagring av matkorn. Denne framstillingen er feilaktig. Det er leit at Pollestad prøver å trekke opp en hovedkonfliktlinje mot det partiet i norsk politikk som står Senterpartiet aller nærmest i landbrukspolitikken.

Gjennom de sju siste årene har KrF vært en garantist for at hovedlinjene i norsk landbrukspolitikk ligger fast. Årlige jordbruksoppgjør mellom staten og bondeorganisasjonene, samvirkestyrt markedsregulering, et aktivt importvern og en restriktiv linje når det gjelder jordvern og konsesjonsvilkår har ligget til grunn for KrFs landbrukspolitikk både som opposisjonsparti og i regjering.

Når det gjelder beredskapslagring av matkorn, erkjenner vi i KrF at dette er en sak som regjeringen ikke fant å kunne prioritere i arbeidet med framleggelsen av statsbudsjettet for 2020. Vi er likevel svært glade for at regjeringen valgte å sette matsikkerhet inn i en større global sammenheng, ved at det ble satt av en økning på 500 millioner kroner i bistandsrammen til innsats for økt matsikkerhet i den tredje verden. Dette inkluderer både matsikkerhet, fisk og landbruk.

Klimatilpasset landbruk i fattige land blir dermed et hovedfokusområde i norsk bistandsarbeid. Regjeringen Solberg bruker i år om lag samme beløp som det vil koste å opprette beredskapslagre av matkorn i Norge, på økt global matsikkerhet som vil komme befolkningen i fattig land til gode. Det er en politikk som har helhjertet tilslutning fra KrF, og som vi kan stå inne for.

I de sju årene regjeringen Solberg har hatt ansvar for landbrukspolitikken, med KrF i en nøkkelrolle både i opposisjon og regjering, har det også skjedd store framskritt når det gjelder jordvern i Norge. De siste oppdaterte tallene viser at omdisponeringen av dyrka jord var på om lag 3700 dekar i 2019. Dermed ligger vi an til å nå måltallet i den reviderte jordvernstrategien på maksimal omdisponering av 4000 mål dyrka jord i 2020 med god margin. Det er bred tverrpolitisk enighet hos samtlige partier på Stortinget om at dette er gledelig.

Vi i KrF mener, i likhet med våre regjeringspartnere, at det er hensiktsmessig å oppdatere jordvernstrategien med jevne mellomrom. Uansett er dette noe regjeringen må vurdere om et års tid, når de endelige tallene fra referanseåret 2020 foreligger. Da er den gjeldende jordvernstrategien bokstavelig talt «gått ut på dato», og det er tid for å vurdere veien videre med eventuelle nye og skjerpede jordvernmål, for dyrka mark og kanskje også dyrkbar mark.

Vi er derfor tilfreds med at landbruks- og matministeren i sitt svarbrev til næringskomiteen, datert 20. mars i år, varsler en slik gjennomgang og at regjeringen da vil komme tilbake til Stortinget med nye vurderinger og eventuelle forslag. Derfor er det direkte feil når Geir Pollestad prøver å framstille det som om KrF og landbruks- og matministeren nærmest har kastet kortene i jordvernpolitikken.

Likevel mener vi at det må gjennomføres grundige vurderinger og konsekvensutredninger før det eventuelt fastsettes nye og skjerpede måltall for jordvern. Det vil innebære svært hard prioritering, både mellom ulike samfunnssektorer og ulike geografiske regioner i Norge. Som eksempel kan nevnes at omdisponering av dyrka mark til samferdsel og landbruk i allerede i dag står for halvparten av all omdisponering innenfor måltallet på 4000 dekar pr år. Det viser til fulle hvor tøffe prioriteringene ville ha blitt hvis Senterpartiets forslag om en halvering av måltallet hadde blitt vedtatt i juni – uten forutgående konsekvensutredninger.

Det er nok å nevne at gjeldende Nasjonal transportplan inneholder mange ferdigregulerte utbyggingsprosjekter basert på det gjeldende måltallet på 4000 dekar, som da med stor sannsynlighet hadde blitt sendt ut på en ny ørkenvandring med nye reguleringsprosesser ved neste rullering av NTP våren 2021, for å oppfylle kravet til et skjerpet jordvernmål. Det samme gjelder vedtatte kommuneplaner med ferdigregulerte, men ikke igangsatte, utbyggingsprosjekter.

Vi i KrF imøteser likevel vurderingen som regjeringen vil gjennomføre våren 2021 når de endelige tallene for referanseåret 2020 foreligger.