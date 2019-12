I stedet for å lytte til hva de tusenvis av lærere, elever og foreldre kan fortelle om betydningen av færre elever pr. lærer, velger man å lytte til en rapport som vektlegger kommunens handlefrihet framfor å sikre den enkelte elev tilgang på en minimums lærerressurs.

KrF lytter til lærerne, foreldrene og elevene – som er de som er tettest på den norske skolehverdagen og som vet hva som trengs. Og de vil ha en lærernorm som sikrer økt lærertetthet og flere lærere til å se den enkelte elev.

Når utvalget argumenterer mot lærernorm, gjøres det ved å ta utgangspunkt i at de samme midlene kan bli brukt på skolen gjennom å gå tilbake til prinsippet om en skjønnsmessig vurdering basert på som hva er «pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg».

For perioden 2014-2017 ble det bevilget 1,3 milliarder kroner til flere lærere for de yngste elevene. Mens man for disse midlene skulle fått 1800 nye lærere, ble resultatet bare 198.

Kommunene prioriterte pengene på andre formål enn det som var intensjonen. Det blir på denne bakgrunn vanskelig å forstå at det samme pedagogiske skjønn som har ligget til grunn for kommunens prioriteringer de siste tiårene skal være det som for årene framover skal bidra til en skole som prioriteres langt høyere enn hva som tidligere har vært gjort. Heller ikke oppleves grepene Opplæringslovutvalget foreslår som et alternativ til lærernormen som særlig nytenkende.

At læreren skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse, at læreren får tid til å være lærer og at opplæringen blir mer inkluderende og bedre møter elevens behov er vel neppe særlig nye prinsipper i norsk skole.

At utvalget dessuten forutsetter at de har de samme milliardene til disposisjon for å drive skole som lærernormen har bidratt til, en 100 prosent finansiert norm fra statens side, blir en illusjon. Uten lærernorm bundet til forskrift vil disse milliardene være frie midler som kommunen kan velge å bruke til hva som helst av kommunal virksomhet.

Med andre ord ville disse midlene blitt brukt helt ulikt fra kommune til kommune. Utvalgets tenkning framstår som virkelighetsfjern og lite erfaringsbasert.

Det er eleven, barna våre, som skal være i fokus for skolepolitikken. De skal tilegne seg kunnskap og bli faglig sterke, men de skal også dannes som mennesker, oppleve mestring og bli sett.

Skal vi klare dette, må læreren ha tid nok til hver enkelt elev – til å se, være tilstede og gi hjelp og oppmuntring til eleven. Dette er viktig både for faglig sterke elever og de som trenger litt ekstra hjelp. Lærernormen bidrar til nettopp det.