KrF har både visjoner og resultater for jordvernet

Derfor har KrF i mange år hatt et stort engasjement og en offensiv politikk for jordvern. Det har vi også i regjering, og det skal vi ha i fortsettelsen.

Matjorda vår er gull verdt. Jeg har hatt et stort engasjement for jordvern både som ordfører, som stortingsrepresentant og nå som landbruks- og matminister. Når det gjelder KrF, ble det såkalte halveringsmålet satt av Bondevik II-regjeringen i 2004. KrF spilte også en avgjørende rolle da Stortinget behandlet den første jordvernstrategien i desember 2015, og fastsatte et mål om å redusere årlig omdisponering av dyrka jord til under 4.000 dekar per år.

Nå ligger vi an til å ha nådd målet i 2017, 2018 og trolig i 2019, tre år på rad. Det skal vi glede oss over! Og fordi politikken har vært så vellykket, er jeg enig i at vi bør vurdere å sette målet enda lavere når dagens jordvernmål skal evalueres i 2021.

De ambisiøse målene har vært helt avgjørende for den store nedgangen i omdisponeringen av dyrka jord de siste 15 årene. Under den rødgrønne regjeringen lå snittet på godt over 7.000 dekar nedbygd hvert år. De siste tre årene med denne regjeringen har vi nesten vært nede på halvparten av det.

Jeg er glad for alle som deler engasjementet for jordvern, slik som Geir Pollestad (Sp) og Arne Nævra (SV) gir uttrykk for i Nationen nylig. Men jeg må si jeg synes det blir en litt påtatt diskusjon når det fremstilles som om jeg og KrF "ikke bryr oss om" jordvern.

Hovedgrunnen til at jeg ikke støtter forslagene om et nytt mål og en ny jordvernstrategi nå, er at vi så sent som i 2018 la fram en oppdatert jordvernstrategi for Stortinget. En annen viktig grunn, er at det fastsatte målet skal nås i 2020. Rapporteringen fra 2020 kommer naturlig nok ikke før i 2021.

I 2013 foreslo for øvrig KrF å redusere det daværende jordvernmålet, men det var Senterpartiet imot! Daværende landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum mente at 6 000 dekar var et "ambisiøst" nok mål. Det er nok slik at det er lettere å være ambisiøs og offensiv på jordvernets vegne når en ikke sitter i regjering, og ikke er ansvarlig for at målene skal nås. Men denne regjeringen har tatt ansvar. Jeg er glad for at det bygges ned langt mindre matjord nå enn da Ap, Sp og SV satt med styringen.

I september 2018 skrev Geir Pollestad et leserinnlegg med tittelen "Jordvern krever seriøsitet". Det var i grunnen veldig godt sagt. Det er mange faktorer som må vurderes grundig ved utarbeidelsen av et nytt jordvernmål. Blant annet bør vi se nærmere på landbrukets egen nedbygging, som ifølge en undersøkelse fra 2017 utgjorde hele 22 prosent av omdisponeringen av dyrka jord.

Vi vet også at i enkelte år har samferdselsutbygging stått for nesten halvparten av nedbyggingen av dyrka jord. Jeg mener at jordvern må være prioritert i samferdselsprosjekter. Og som nevnt tidligere mener jeg at vi bør vurdere å sette jordvernmålet enda lavere ved neste korsvei. Men da bør vi samtidig gjøre en seriøs evaluering med analyser av konsekvenser for eksempel for bygging av vei og bane. Jordvern krever seriøsitet, og KrF står for både jordvern – og for seriøsitet.