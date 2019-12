Men no røyner det kraftig på også hjå meg. Det vert ikkje god sentrumspolitikk med to små saman med to store høgreparti.

Saka som har provosert meg kraftig i lang tid er kamelen, trass i eige program, KrF svelgde ved forbod mot pelsdyr. Hadde det no i det minste vore konsekvens i det med forbod mot import av pels. Men nei. Saka burde vore reversert, men den tida er vel gått?

Pelsdyrbønder er som andre bønder. Dei steller dyra sine svært godt fordi dei er glade i dyra.

Det seiest at dei kan driva til 2025 og trappa ned til den tid, men kven har motivasjon å driva med desse dyra, med alt som følgjer med, av avl og stell desse åra når du veit det er slutt?

Det som provoserer meg mest er erstatningsoppgjeret til desse bøndene. Det starta på 3-400, så 500 og no 800 millionar. Berre det seier kor dårleg denne saka er handsama.

Titusenmilliardar har staten på bok.

"Menneskeverd i sentrum" heiter det so fint i KrF sitt program. KrF har lagt ned forbod mot ei lovleg næring. Teke livsgrunnlaget frå mange bønder og familiar som har investert. Er glade i yrket sitt. Eit yrket mange har arva etter fleire generasjonar med oppdrett.

KrF sit i tillegg med landbruksministeren. Her har KrF sjansen å visa at menneskeverd i sentrum har meining og ikkje vert tomme ord.

Dette er ei så alvorleg sak at KrF bør ta eigarskap i saka og få eit samla Storting å vedta kompensasjon / erstatning til desse bøndene.

Denne saka bør ikkje avgjerast av eit knapt fleirtal av Stortinget eller regjeringa åleine.

Eg er ikkje stolt over KrF sin rolle i denne saka. Ein ting er at KrF kjem å missa svært mange veljarar i distrikta som resultat viss dårleg oppgjer i denne saka. Det får no så vera. Men KrF har ei forplikting som eit verdiparti, å syta for at menneskeverdet står i sentrum når KrF skal gjera desse bøndene skadeslause og eit rettferdig oppgjer.

Eg har sjølv vore bonde heile mitt liv og kjenner det fysisk på kroppen korleis desse pelsdyrbøndene må ha det no. Dyra skal vekk. Bygningar rivast. Mange generasjonar sitt ærlege arbeid skal slettast fordi KrF valde å akseptera Venstre sitt forbod mot pelsdyr for å gå i regjering.

Dette er psykisk terror mot mange bønder. Skulle ikkje då verdipartiet KrF gå i front og forlanga eit oppgjer me kan vera stolte av i ettertid? Takst og ikkje bokført verdi. I denne saka skal KrF vera rause og rettferdige. Det skulle berre mangla. Dei har frårøva folk yrke sitt.

KrF med landbruksministeren i spissen misser alt truverde hjå meg og svært mange rundt i distrikta i Norge dersom dei ikkje kjem med eit oppgjer der pelsdyrbøndene vert skadeslause om det i det heile er mogleg.