Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I mange tilfeller har bønder og bygdefolk stemt på Sp eller KrF. De to har en viss tradisjon for å kjempe om de samme velgerne, og å samarbeide om en del saker.

Mange synes de har ei god blanding av det beste fra høyre og venstre side i politikken, med god balanse mellom fellesskapsløsninger og individuell frihet, god fordelingspolitikk, naturforvaltning, næringspolitikk og noen viktige konservative verdier.

Mange bønder har blitt skolert ved de landsdekkende, ideelle landbruksskolene, og langt fra alle støtter maset om boikott av Israel fra venstresida. Verken Sp eller KrF ønsker liberalisering av abortloven eller fjerning av kontantstøtteordninga, og begge nevner det kristne verdigrunnlaget som viktig.

Fram mot valget ser Sp ut til å gjøre et godt valg, med snaut 18 prosent oppslutning i følge Poll of polls. KrF sliter derimot med å komme over sperregrensa, med oppslutning på drøyt 3 prosent.

Annonse

Les også: Kristelig fleksiparti

Jeg er langtfra bare fornøyd med det KrF har gjort de senere åra, men noe av grunnen er samarbeidet med de blå. Dette regjeringsalternativet vil det være veldig lav sannsynlighet for at kan fortsette etter valget. Jeg ønsker et regjeringsskifte, og at H og Frp får ei god pause nå.

Men løsningen etter et politisk sidespor er ikke nødvendigvis mer av det motsatte, men ei justering av kursen.

Det kan nå se ut til å bli ei regjering med Ap og Sp, og kanskje noen til. SV, MDG og Rødt vil ikke støtte eller delta i ei rødgrønn regjering uten gjennomslag. De 3 sistnevnte kan ha en del gode momenter i landbruks-og distriktspolitikken, men de kan i tillegg ha en del mer utfordrende sider, f.eks. når det gjelder rovdyr- og miljøpolitikk, verdipolitikk og næringspolitikk.

For å ivareta de sidene av politikken som Sp og KrF tradisjonelt har stått sammen om, mener jeg vi trenger begge to godt over sperregrensa på Stortinget. Sjøl om Sp gjør det bedre enn KrF på valgomatene for min del, er det dumt om det nest beste utraderes.

Et annet moment er at et KrF over sperregrensa kan sikre at Sp havner på vippen, uten er det fortsatt en viss fare for at Ap får det privilegiet. Jeg håper derfor at «gulgrønne» velgere fram mot valget vil vurdere å stemme KrF av strategiske grunner.