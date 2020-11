KrF best på skog, men ikke i budsjettet

Frp-sympatisør Truls Gihlemoen har et innlegg i Nationen 5.11 under titelen "Ap pg Sp bommer om skog". Det blir spennende å følge behandlingen av statsbudsjett i forhold til skog, men budsjettforslaget var en kjempeskuffelse for alle som er opptatt av skog, skogbruk og klima.

Sylvi Listhaug får mye ros. Men hun fjernet den effektive støtten til energiflis som var hovedårsak til at Riksrevisjoen ga korreks til Stortinget for ikke å følge opp egne vedtak om bioenergi.

Jeg har gjennomgått alle partiprogrammene ved forrige og siste stortingsvalg. Det er en formidabel forbedring for de fleste! Skog og skogbruk var helt fraværende i Frp og Venstres forrige program!

Etter min vurdering hadde KrF det beste progammet både forrige gang og nå (men jeg savner utslaget i busjettet). MDG, SV og Venstre hadde og har de klart svakeste skogprogrammene. Dermed kommer de også dårlig ut for klima i og med skogens enorme klimabetydning.

Nå går innlegget hovedsaklig på norsk eller utenlands eierskap til norsk skog. Dermed minster man diskusjonen om innholdet i det norske eierskapet. De fleste som eier en landbrukseiendom i Norge, eier både jord og skog.

Men hvor blir det generelt av skogeierne? Særlig sett i forhold til at skogen representer det mest effektive og rimeligste tiltaksområdene innen landbruket i forhold til klima. Skogen gjør det samlede landbruket i Norge klimanøytralt!

Nesten 1 milliard av "skogbruksbudsjettet" går til fredning av skog, 435 millioner kroner i tillegg til 250 millioner kroner til støtte for miljøorganisasjonene (i 2017). Dette gir verken mer skog eller bedre klima. Men noe annet kan vi vel knapt vente av et så vidt skogbruksfiendlig parti som Venstre.