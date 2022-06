Krevende dagligvaredebatt

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I flere innlegg har Frode Kristensen, daglig leder i Salgslaget AS, kommet med harde påstander og syrlige kommentarer om innlegg jeg har skrevet i debatten om dagligvarebransjen. Jeg foreslår at vi heller tar et møte enn å snakke forbi hverandre i spaltene i Nationen.

Kristensen og jeg er åpenbart uenige om enkelte av effektene kjedenes egne merkevarer (EMV) har for konkurranse, vareutvalg og pris, og kommer sannsynligvis til å være det i fremtiden også. Det er helt legitimt, og jeg forstår godt at det eksisterer forskjellige syn på EMV. Man kan være enige om faktagrunnlaget og fortsatt lande på ulike konklusjoner.

Mitt anliggende i debatten om regulering av EMV har vært – og kommer til å være – å få frem at reguleringer må bygge på kunnskap om hva som faktisk vil bidra til økt konkurranse, og dermed lavere priser og et bedre tilbud for forbrukerne. Vår holdning er at økt konkurranse er positivt, og vi ønsker økt konkurranse og nye aktører velkommen i alle ledd av verdikjeden.

Dette er komplekse spørsmål som mange har forskjellige syn på. Det jeg advarer mot er en hard debatt som overser nyansene og ender med beslutninger som fattes på feil grunnlag. Det vil gå utover både forbrukerne og aktører i alle deler av verdikjeden, inkludert uavhengige leverandører.

Hvis Kristensen er ønsker dialog kan han plukke opp telefonen.