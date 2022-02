Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det har virket som krisen har gått hardest utover fastlegene selv, med lange arbeidsdager og et høyt tempo. Nå har krisen nådd et nytt nivå, hvor også pasientene er sterkt berørt. 145.000 personer står helt uten fastlege, og blant disse er det kreftpasienter.

Antall pasienter uten fastlege har økt fra 134.000 i desember til 145.000 i januar, ifølge Legeforeningen. Utviklingen skjer fort, og situasjonen ser ut til å forverres. Dette til tross for utallige kartlegginger, løfter om tiltak og lansering av en egen handlingsplan for primærhelsetjenesten.

I tillegg til fulle lister, tar det tid å få time og det er dårlig tid til hver enkelt pasient. Vi er bekymret, og lurer på om pasienter med mistanke om kreft får time raskt nok? Har fastlegene tilstrekkelig med tid til å følge opp hver enkelt pasient?

For 9 av 10 kreftpasienter er fastlegen en viktig støttespiller i oppfølgingen av sykdommen. 87 prosent av norske kreftpasienter svarte at de hadde hatt noe eller mye kontakt med fastlegen i forbindelse med kreftsykdommen sin.

Annonse

Det viste Kreftforeningens brukerundersøkelse, som ble gjennomført i desember 2021. Hva skjer da, når stadig flere mangler fastlege?

Hvert år rammes 35.000 mennesker av kreft. For kreftpasienter, som ofte har lange behandlingsløp, er det ekstra viktig med en fastlege som har god kjennskap til pasientene sine. Det gjør det enklere å oppdage endringer, å henvise videre til pakkeforløp i tide og ha god dialog om det som er vanskelig.

Nyere norsk forskning viser hvor viktig fastlegens rolle er. Pasienter som har en fastlege over lengre tid, lever lenger. En pasient som har samme fastlege i 15 år, men som mister vedkommende, har 25 prosent høyere sjanse for å dø det første året ved alvorlig sykdom.

Vil Kjerkol ta grep? Vi opplever at diskusjonen disse fire årene har stått på stedet hvil. Låst i spørsmål om penger og finansieringsform. For oss har dette vært et sidespor.

Det viktigste er at fastlegen fortsetter å være en god støttespiller for kreftpasientene. At fastlegen har nok tid og kompetanse til å utføre de vurderingene og den behandlingen som er riktig. At fagmiljøet og teamet rundt pasienten er fininnstilt og velsmurt, slik at den vanskelige hverdagen blir så god og enkel som mulig.

Nå ønsker vi svar fra helseministeren på hva som skjer videre. 145.000 mennesker står allerede uten fastlege. Kommer tallet til å fortsette å øke, eller vil Kjerkol ta grep?