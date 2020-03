Kraftutveksling nødvendig for å sikre norsk industris konkurranseevne

I stedet for en misforstått proteksjonisme ved å hindre handel bør en se mulighetene knyttet til et paradigmeskifte i Nord-Europa hvor vindkraft blir den nye dominerende energikilden. I en slik situasjon vil Norges konkurransefortrinn ikke være lave kraftpriser, men vannkraftens batterikapasitet som vil gjøre det mulig å ta imot billig overskuddsvind fra våre europeiske naboland.

Politikere og noen fagforeninger har uttrykt motstand mot den foreslåtte kraftkabel, NorthConnect, mellom Norge og Skottland som antas å skape verdier på nærmere ti milliarder kroner for samfunnet. Motstanden er basert på en overdramatisert misoppfatning av konsekvensene for norsk industri av en liten midlertidig prisøkning for kraft.

Den er et uttrykk for misforstått proteksjonisme som overser at verden er i endring og at ny kraftkabel vil gi lavere priser i Norge på lengre sikt fordi vi vil kunne importere billig vindkraft etter hvert som blir den dominerende energikilden i våre naboland.

Politisk støtte og lavere kostnader understøtter en raskere utvikling av vindkraft. Endringene i energimarkedene i Europa er dramatiske og utbyggingen av fornybar energi skjer fortere enn antatt. Vi er som i 1910, men hvor vindkraft blir den dominerende og billige energikilden, og ikke vannkraft.

I 2019 så utgjorde fornybar energi allerede 35 prosent av EUs produksjon av elektrisitet og utbygging av vindkraft går fortere enn antatt i Europa, spesielt for offshore vind. IEA, som lenge undervurderte potensialet for fornybar energi, publiserte en rapport i november 2019 som spår en 15 større kraftproduksjon fra offshore vind i 2040 og med et potensial som tilsvarer 1,5 gang verdens forbruk av elektrisitet! Lave kostnader og politiske støtte underbygger utviklingen.

Både EU og den nyvalgte regjering i Storbritannia har lansert økte ambisjoner om utslippsreduksjoner. Skottland viser vei og ligger an til å bli det første landet i Europa som kan få 100 prosent fornybar produksjon allerede i 2020. EU har i sin «Green Deal» lansert et mål om full karbonnøytralitet i 2050 og nye initiativ vil komme for å utvikle fornybar energi.

Storbritannias nye statsminister Boris Johnson lanserte helt nylig også en ny ambisjon om firedoble utbyggingen av offshore vind til 40 GW. Mange markedsanalyser er allerede foreldet og vi og flere eksperter ser nå en mye sterkere vekst for vindkraft enn tidligere antatt.

Nye auksjonsrunder for utbygging av vind i Storbritannia viser at det er lønnsomt å bygge nytt uten støtte, men det er også billigere enn driftskostnadene for fossile brensler. Utviklingen underbygges av lave rentekostnader, teknologiutvikling og skalafordeler og bekreftes av anerkjente eksperter og faktiske anbudsrunder, og skaper en situasjon der uansett sannsynlig pris for kraft vil det være et sterkt insentiv for videre utbygging av vindressurser.

Vi ser derfor for oss et paradigmeskifte der vindkraft er i ferd med å bli den dominerende energikilden i våre naboland. Utviklingen kan skape muligheter for vannkraften og industrien vår betinget av at det bygges mer handelskapasitet.

Ettersom vind og sol er uregulerbar kraft vil det måtte bygges ut mer kapasitet enn nødvendig for å dekke kritisk forbruk. I perioder med høy vindkraftproduksjon vil derfor overkapasitet presse prisene nedover. Etter hvert som vind utgjør en stadig større andel av energimiksen, vil vind påvirke prissetting i hele det britiske markedet.

Industrien i våre naboland vil etter hvert få varig tilgang til kraft som i perioder vil ligge lavere i pris enn det som er prisnivået i Norge. Uten tilstrekkelig kapasitet for handelsforbindelser vil industrien her i landet, miste sin konkurransekraft.