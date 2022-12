Kraftsosialistene er fremdeles blant oss

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Utbyggingen av vindkraft ble muliggjort av kraftige subsidier, de såkalte grønne sertifikatene. Det sendte etter hvert betydelige mengder kraft inn i det norske systemet. Problemet var at vi allerede hadde et overskudd av kraft. Muligheten for eksport var begrenset, og det nye tilskuddet bidro kraftig til å presse prisene, til stor frustrasjon for våre vannkraftprodusenter.

Vi hadde allerede en debatt om bygging av flere kabler til utlandet, og behovet for å bli kvitt mer overskuddskraft fra flere og flere vindturbiner, bidro vesentlig til at flere utenlandskabler ble bygget.

Siden har krafttilskuddet fra vindkraft kommet opp i vel 10 TWh, og bidratt til en stadig økende krafteksport, som i dag nærmer seg kolossale 20 TWh. Men, ikke en eneste av vindkraft-kilowattene har gått til å erstatte fossilkraft, slik Stortinget ble forespeilet da grønne sertifikater ble vedtatt. Alt har gått til eksport.

Med de grønne sertifikatene var gründere raskt på banen. Forretningsideen var enkel. Grunneiere ble oppsøkt. Med noen vindturbiner på eiendommen ble de forespeilet gull og grønne skoger, og sa ja. Med aksept fra grunneierne var kommunene velvillige. Det samme var NVE. Gründeren kunne dermed selge en sørgelig enkel, men godkjent konsesjon, eventuelt et utbygd kraftverk, til en utenlandsk finansinstitusjon. Mange tjente seg søkkrike.

Først etter at vindturbinene med svære veiskjæringer og annen infrastruktur sto ferdig utbygget, ble det klart hvilken kolossal naturrasering vindkraften innebar. Tid for en tenkepause var åpenbar. Det synes øyensynlig Vestre og Aasland var helt unødvendig.

Men nå skal det bli temposkifte. Regelverk skal forenkles og mer natur ofres. Så snart det er kraft tilgjengelig, håper statsrådene «at de nye, grønne og lønnsomme arbeidsplassene dukker opp av seg selv over hele landet». Nærmest en batterifabrikk i hver bygd. Begrepet «kraftsosialist» synes fremdeles høyst relevant.