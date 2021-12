Et liberalisert og deregulert kraftmarked fører til økte strømpriser.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Prisfastsettelsen skjer i forholdet mellom tilbud og etterspørsel. I og med at strøm er en nødvendighetsvare med en bratt etterspørselskurve, det vil si liten priselastisitet på etterspørselssiden, ryker prisene i været når etterspørselen er større enn tilbudet. For å si det enkelt, overbyr forbrukerne hverandre for å få kjøpt mangelvaren strøm.

Kraftselskapene får et motiv til å øke prisen. Prispresset oppover kjenner ingen øvre grense i og med at strøm er en nødvendighetsvare som forbrukerne må ha uansett pris.

I dette markedet opptrer kraftselskapene som usosiale profitører. Det kan sammenlignes med svartebørshandel der kraftselskapene kynisk utnytter en mangelsituasjon.

Det er patetisk å høre talspersoner for kraftselskapene når de skylder på Vårherre for prisstigningen. Han har sendt for lite regn og vind! Det er greit å ha en syndebukk for sin ågervirksomhet.

Hvorfor sier de ikke som det er, at prisen er et resultat av et markedsliberalistisk pris- og produksjonssystem frikoblet fra politisk styring og kontroll.

Når staten så at prisen gikk til himmels, burde de innført særlov om pris- og avansestopp.

Det hadde vært mer effektivt og mindre byråkratisk enn de tilskuddsordninger som nå er vedtatt og som ikke alle får del i.