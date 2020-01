Krafta ligger i distriktene

I dag er det det motsatte som skjer.

I dag er kommunenes vilkår for vindkraft så dårlig at kommuner forventes å bygge ned verdifull natur i ren takknemlighet over å bidra til klima. Og det eneste som skjer på vannkraft, er forslag om å svekke kraftkommunene med 3,6 milliarder, kun for å bidra til større inntekter til staten og storbyene.

Har ikke regjeringen lært noen ting av 100 år og 140 TWh erfaring med vannkraft?

Kraftproduksjon er en samfunnskontrakt mellom lokalsamfunn og utbygger, vertskommune og myndigheter, i mye større grad enn det er ren kommersiell næringsutvikling.

Kraft er distriktspolitikk.

Dette kommer veldig tydelig fram i høringssvarene til NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk, hvor 128 kommuner og 10 fylker avga svar. Av disse er hele 126 svar fra kommuner med under 20 000 innbyggere. Av de folkerike kommunene med over 5 prosent eierskap i de største kommunaleide kraftselskapene, er det kun Sandnes kommune som har gitt høringssvar. Dette til tross for at forslagene som fremmes i utredningen vil medføre enorme skatteskjerpelser for bykommunenes egne kraftselskaper.

Dette kan komme av flere årsaker. Først og fremst fordi kraftinntektene kanskje ikke er like viktig for bykommunene? Kanskje stedsbestemt konsesjonskraft er viktigere for vertskommunene enn utbytte er for eierkommunene?

Folkerike kommuner kan ha et mer sammensatt næringsliv, med inntekter og arbeidsplasser i flere bransjer enn fra kraft. Mens for mange vertskommuner er ikke kraftproduksjon bare én av mange næringer, men selve livsgrunnlaget for hele lokalsamfunnet.

Kommuner med flere innbyggere kan uansett tjene på skjerping av statlige inntekter, fordi kommunenes inntektssystem gagner befolkningsrike områder mer enn distriktskommuner med store avstander og få folk. Interessen i statlige overføringer kan med det faktisk være større hos storbykommunene enn interessene i selvgenererte inntekter fra kraftproduksjon.

Uansett om det er kraftas posisjon i lokalt næringsliv eller vilkårene for statlige overføringer som er mest avgjørende, så er det ingen tvil om at distriktskommunene, vertskapet for den største kraftproduksjonen, har andre interesser enn storbyene og statlige myndigheter. Og det er disse interessene som må stimuleres om vi skal ha håp om å produsere nok kraft til å fase ut bruken av fossil energi.

En viktig interesse er forutsigbare, egne inntekter fra avståelse av areal og natur. Dette er ikke skatt på lønnsomhet, det er kompensasjon for naturinngrep. Og det er en garanti for at en andel av verdiskapingen blir igjen der verdiene skapes og naturinngrepene skjer.

Uten denne garantien svekkes aksepten i befolkningen. Og bortfallet av lokal kompensasjon lar seg ikke kompensere for gjennom økte overføringer fra staten. Det viser over 90 prosent av kommunenes høringssvar til kraftskatteutvalget, som uttaler seg sterkt imot å fjerne konsesjonskraft i bytte med skjerpet grunnrenteskatt.

Men å ikke endre dagens regelverk skaper ikke mer fornybar energi i seg selv. For å utløse flere prosjekter i vannkraft må heller statlige inntekter fra grunnrenteskatten mykes opp, gjennom økt skjermingsrente og friinntektsgrad. Her er over 80 prosent av kommunene helt på linje med en samlet kraftbransje om hva som er det aller viktigste enkelttiltaket for å utløse mer fornybar energi.

Men det er altså distriktskommunene som spiller det inn. Storbyene og eierne av de største selskapene er passive. Kanskje ikke så rart, når det er i distriktene krafta ligger.