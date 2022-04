Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Avisa vil ha vindkraft frå både land og hav, og fleire søknader enn det som trengst. Då kan konsesjonsorgana vrake planane som vil gjere størst skade. Eit slikt val gjorde NVE, Miljødirektoratet og Riksantikvaren for tre år sidan.

Rammeplanen for vindkraft inneheldt heller små flekkar som direktorata fann ville tole skadane betre enn dei store viddene som låg utanfor. Men dei utpeikte areala ville slett ikkje sleppe øydeleggingar.

Dei folkelege protestane vart enorme. Norsk naturvern har aldri opplevd noko liknande. Regjeringa la dokumentet til sides og stansa arbeidet med nye konsesjonar. Kampviljen i folket har slett ikkje lagt seg. Nokre kroner til kommunane vil neppe endre stort. Det er ikkje dei plaga menneska som får pengane.

Leiaren i Nationen minner om tilstanden på 1960-talet. Då var det dei økonomiske interessene som styrde energipolitikken, med om lag dei same argumenta som avisa refererer. Alvoret i tapet av natur – artar og leveområde – nemner leiaren ikkje i det heile. Fordi vi har så lite nokolunde uforstyrra natur igjen, gjer kvart inngrep i dag mykje større skade enn for 30 år sidan.

Det enorme registreringsarbeidet Johan Fredrik Willgohs dreiv år etter år, førde til at den då sjeldne havørna vart freda i 1968. Talet på fuglar steig. No ramlar dei igjen mot marka i hopetal under svingande knivar. Konsekvensane av vindkraft til havs kjenner ingen. Det eksisterer faktisk ikkje grunnlag for å handtere søknadene etter norsk lov, som krev kunnskap om sakene.

FN har alarmert like sterkt mot utarming av livsvilkåra på jorda som mot å sleppe gassane av fossile brennstoff til himmels. Kompetente forskarar åtvarar stadig. Men politikken vert til utan nemnande omsyn til deira argument.

Om regjeringa no får byggje som dei går inn for, vil den dagen raskt komme då det ikkje er meir å hente. Når dagens småborn står tomhendte fordi landet er utarma og tomt, kan vekstpolitikarane sjå fram til eit hutrande liv i skammekroken.