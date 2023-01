Kraft og industri henger sammen, Nordlund

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nordlund har rett i at høye kraftpriser utgjør en trussel mot Hydro og annen kraftintensiv industri, men går seg samtidig bort i en argumentasjon om at Hydro ser på kraftpriskrisen som en mulighet til å bli et rent energiselskap. Det kan vi avkrefte.

Hydro har i 117 år utviklet industrier og produkter verden trenger basert på fornybar energi, med mål om å bidra til et mer livskraftig samfunn. Det er det vi står opp om morgenen og går på jobb for å gjøre hver dag.

Kraft og industri henger sammen. Hydro har siden 60-tallet bygd opp en betydelig aluminiumsindustri i Norge, og er i dag størst i Europa.

Aluminium er et strategisk viktig råmateriale for Europa. Vi står støtt i å levere aluminium med så lavt karbonfotavtrykk som mulig til neste generasjon elbiler, klimavennlige bygg og andre produkter som trenger å være sterke, lette og mulige å resirkulere.

Annonse

Tilgang til fornybar kraft til konkurransedyktige priser er helt avgjørende for denne virksomheten. I tillegg trenger vi våre medarbeidere, teknologimiljøer, underleverandører og lokalsamfunn. Deres kompetanse og industrikultur har gjort det mulig for oss å være en ledende leverandør som Europa kan regne med i tiår etter tiår.

For aluminiumsproduksjon styres ikke fra dag til dag, avhengig av hvilke strømpriser som gjelder. Det tar mange måneder å åpne og stenge produksjonslinjer. Produktene leveres gjennom langsiktige avtaler til krevende kunder med høye krav til kvalitet og forsyningssikkerhet.

Aluminiumsindustri er en kapitalintensiv bransje som krever lange briller. Siden 2012 har vi investert over 19 milliarder kroner i Norge, med sikte på hva slags virksomhet vi skal være i 2030 og i 2050.

Hydro skal være en del av løsningen når Europa skal legge om til et fornybart kraftsystem og transportsektoren bli elektrisk. Dette vil kreve store mengder aluminium.

Derfor investerer vi betydelig i våre aluminiumsverk og satser i tillegg på grønt hydrogen og batterimaterialer. Disse grønne industriene krever mye fornybar kraft, som vi selv er med på å bygge. Vår modell har i over hundre år handlet om å bruke verdien av fornybar kraft til å skape lokale arbeidsplasser som løser globale problemer. Vi satser for 100 år til.