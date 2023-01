Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Norskprodusert kjøtt kan godt være bærekraftig, og et så unyansert syn på mat fra husdyrproduksjon som Thomas Cottis forfekter bringer ikke kostholdsdebatten i riktig retning. Og det kan fort medføre at vi ender opp med et sterkt svekket norsk landbruk og er matsystem som i sum er langt mindre bærekraftig.

Per i dag finnes det ingen helhetlige analyser av hvor mye kjøtt som kan produseres bærekraftig på norske ressurser. Likevel skriver Cottis i sitt innlegg 27/12 som om han sitter på fasiten: å dyrke mer plantemat, og ta ned husdyrproduksjonen er det som er bærekraftig i Norge. Men vi bør tenke oss grundig om før vi gjør store endringer i noe så komplekst som matsystemet.

Kunnskapsgrunnlaget er ufullstendig, og på noen områder for svakt. Vi trenger mer kunnskap om hva og hvor mye mat som optimalt sett kan produseres på norske ressurser. Og der kommer vi ikke vekk fra at det er sterke begrensninger i hva og hvor mye vi kan dyrke i et land med tre prosent jordbruksareal.

Om svaret er mer poteter og kålrot må vi vite at markedet og forbrukerne er villige til å øke inntaket. Vi må også vite at endringer i matsystemet ikke gjør oss mer sårbare i møte med klimaendringer og år med dårligere avlinger. Derfor må vi innta en mer åpen holdning til hvordan et bærekraftig matsystem kan se ut.

Matsystemet er komplekst og består av mange faktorer som må vektes mot hverandre. Veien mot en mer bærekraftig matproduksjon krever solid forskning og samarbeid på tvers av fagfelt.

Da kan vi ikke sette husdyrproduksjonen, som er en av de viktigste brikkene i det norske matsystemet, på sidelinjen. Et minimum bør være å unngå en forutinntatt debatt før man har alle svarene og oversikt over konsekvensene av potensielle endringer.

Cottis hevder implisitt at kjøttforbruket er hovedårsak til folkehelseutfordringene her til lands og at en drastisk reduksjon vil gi store økonomiske gevinster. At kjøttforbruket i Norge er usunt høyt, er en sterkt feilaktig påstand, og at kjøttkutt vil løse folkehelseutfordringene knyttet til kosthold i Norge er misvisende.

Gjennomsnittlig forbruk av rødt kjøtt i Norge ligger nå på 800 gram per uke (rå vare), som tilsvarer omtrent én skinkeskive mer per dag sammenlignet med maksanbefalingen i de norske kostrådene. Kostrådet om rødt kjøtt er faktisk det rådet flest følger.

Rapporten fra Helsedirektoratet, som Cottis referer til, viser at 8 prosent av sykdomsbyrden kan knyttes til for høyt inntak av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt. Til sammenligning utgjør for høyt saltinntak 23 prosent av sykdomsbyrden, mens for lavt inntak av frukt, grønnsaker, nøtter/frø, fiber og fullkorn utgjør 60 prosent.

Med andre ord kommer den økonomiske gevinsten hovedsakelig av et økt inntak av plantemat og reduksjon i saltinntak. Å kutte ned på salt, å velge grovere, og la frukt og grønt få en større plass i måltidene vil gjøre kostholdet til de fleste mer i tråd med kostrådene, men det betyr ikke automatisk at man må kutte kjøttet.

Plantematen og animalske matvarer utfyller dessuten hverandre ernæringsmessig. Videre er det anbefalt å spise variert, og kjøtt og andre animalske matvarer har en like viktig plass i et sunt kosthold, som grønt og grovt.

Vi er glade for at Cottis har oppdaget at matprat.no har mer enn 1000 oppskrifter på fiskeretter, samt Norges største samling av vegetarretter. Animalske matvarer, som kjøtt og egg, er også en naturlig og viktig del av et variert og sunt kosthold.

Som ett av opplysningskontorene i landbruket, er vi opptatte av å fremme et variert og balansert kosthold som inkluderer alle matvarer. Selv om Cottis antyder noe annet, så støtter MatPrat dagens norske kostråd, og vi oppfordrer folk til å spise i tråd med dem.

Derfor håper vi mange nå i januar finner inspirasjon hos oss til å få et mer balansert kosthold med økt inntak av grønt og grove kornprodukter, sammen med kjøtt og egg.