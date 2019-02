Kortreist klimavennlig mat for fremtiden

Vi må kutte utslippene vår for å redde klima, og det haster. Kortreist norsk mat er en del av løsningen, men også landbruket må utfordre seg selv til å legge om til en grønnere drift. Da er det viktigste tiltaket vi har CO2-avgift, også i landbruket.

Jeg er redd for hvilken jord mine barn vokser opp på. Klimaendringene er allerede i gang, og de vil få stadig mer alvorlige følger. I Norge ser vi økt tørke og flom. Dette tar stadig flere avlinger for hvert år som går. I tillegg blir vanlig å se intervjuer på TV med norske familier som har mistet huset og alt de eide fordi det ble tatt med av en elv som hadde flommet over. Dette er dessverre bare starten, for FN varsler at avlingene på jorda kan bli redusert med opp til 2 prosent hvert tiår. Heldigvis har vi muligheten til å handle før det blir for seint.

Norge har inngått avtaler med nasjoner i hele verden om å kutte utslippene. Foreløpig ligger vi langt unna å nå egne mål, fordi de store norske kuttene enda ikke har kommet. Skal Norge være en bidragsyter til å sikre en klode med et levelig klima om 50 år, må vi kutte i alle sektorer.

Skal klimaavgift på ku redde kloden, spør Børge Rød. Svaret er ja. Verken ku og landbruk er til å komme unna når vi skal kutte våre utslipp. I dag står landbruket for 18 prosent av utslippene som ikke er omfattet av EUs kvotesystem. Da er det uforståelig at landbruket er unntatt CO2-avgiften.

Vi trenger mat, også om 50 år og da må den være kortreist og klimavennlig. Derfor må CO2-avgiften på landbruk være slik at alle inntekter den henter inn må gis tilbake til landbruket som subsidier. På den måten sørger vi for å opprettholde den viktige norske matproduksjonen, samtidig som vi sørger for å belønne de som driver et klimavennlig landbruk. Et slikt tiltak vil fremme nytenkning i landbruket og sørge for at flere får muligheten til å satse på tiltak som gjør bruket deres mer klimavennlig.

Som Geir Pollestad poengterer, hjelper det ikke klimaet om norsk kjøtt blir byttet ut med biff fra Peru. Derfor må vi ha en avgift på alt rødt kjøtt, noe som Grønn skattekommisjon foreslo i sin utredning. Men tiltak som avgift på rødt kjøtt vil sørge for likere konkurranse, men kommer ikke til å bidra til betydelige kutt, det vil en CO2-avgift. I tillegg må vi ha ordninger som gjør at utmarksbeite lønner seg.

Det er på tide å ta tak, også i landbruket. Vi skal beholde produksjonen i Norge, men fremtiden til kloden vår krever en omstilling. Den krever en CO2-avgift som gir tilbake til landbruket. Slik sikrer vi en kortreist og klimavennlig mat for fremtiden!