Kort om resirkulering av plast

Dette bør nyanseres. Produsentansvar på emballasje har vært en bærebjelke i avfallspolitikken. Kort fortalt betyr dette at de som setter emballasje på markedet også skal sikre forsvarlig avfallshåndtering.

Dette ivaretas i samarbeid med kommuner og private gjenvinningsselskap. Næringslivets selskaper som drifter produsentansvarsordningene, betaler et økonomisk vederlag til kommuner og gjenvinningsselskaper som bidrar til at emballasje resirkuleres. Skillelinjen mellom produsenter av emballasje og kommunene er at kommunene vil at produsentene skal betale mest mulig. Produsentene ønsker et mest mulig kostnadseffektivt avfallssystem.

Samfunnsbedriftene viser til at produsenter i andre land betaler mer for produsentansvaret for plast enn norske produsenter. Dette er neppe sammenlignbart, da innretningen av ordningene varierer mellom ulike land.

Uansett illustrerer poenget en vesentlig forskjell mellom kommunale avfallsselskap og privat næringsliv. For de kommunale avfallsselskapene kan det virke som om det er et kvalitetstegn at avfallshåndteringen koster mest mulig. For næringslivet er det bra med effektive avfallsløsninger som gir mest miljønytte for pengene.

Flere kommuner velger avfallsløsninger som er kostnadsdrivende og lite effektive. Det er ikke slik at produsenter av emballasje skal finansiere avfallsløsningene uansett kostnader.

Samfunnsbedriftene vil sikkert i tiden fremover fortsette å ønske mer penger fra næringslivets produsentansvarsordninger. På samme måte vil næringslivet ønske at kommunene utviser magemål og organiserer avfallsinnsamlingen mest mulig effektivt. I en situasjon, der vi står midt opp i global pandemi og etterspørselen etter resirkulert plast er kraftig redusert, vil det være lurt å ikke ri alle sine kjepphester – hvis man ønsker å bli enige.