Senterpartiets Aud Hove besværer seg i Nationen den 25.1. over at barnehager og skoler gjøres til «arena for kjøtskam ved å oppmoda born og ungdom til eit kjøtfritt kosthald».

Annonse

Særlig tar hun anstøt av oppskriftene som presenteres i regi av aktivitetsprogrammet Matjungelen. Det barna utsettes for her, er nemlig «ein meny fri for kjøt, men full av avokado».

I skrivende stund finner jeg 39 oppskrifter på Matjungelen.no. Av disse inneholder 2 - to - avokado. Til sammenligning inngår egg i 7 av oppskriftene, fisk i 12 og melk eller melkeprodukter i 24, og sannelig har det ikke sneket seg inn både skinke og kylling i et par av dem også.

Med forbehold om at Hove ser noe jeg ikke ser, vitner innlegget hennes mer om manglende proporsjonsforståelse enn om en regjeringsinitiert vegankonspirasjon rettet mot vergeløse mindreårige.