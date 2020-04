Koronaviruset tek ikkje «påskeferie»!

Ekstra sårbare fordi livet vårt og samfunnet me har forma er basert på materialisme, kapitalisme, økonomiske parameter og ikkje minst byar med store folkemengder tett på kvarandre.

Det er viktig å tenke på at sjølv om dei fleste av oss har fri i påska, så har ikkje viruset det. Derfor er det også andre i samfunnet som ikkje kan ta fri for vår skuld. Dei som jobbar med omsorg for helsa vår og dei som syter for produksjon og forsyning av mat til oss. Dette er heltegruppene i samfunnet akkurat nå.

Da er det opp til oss andre å syte for at desse heltane ikkje får for mykje å gjere, slik at også dei kan ta kjærkomen fri inniblant. Dei er der for vår skuld, og me treng dei meir enn nokon gong akkurat nå, når kjernesakene er helsehjelp og matforsyning.

Frå vår side betyr det at påskefeiring og fest og arrangement med samanstimling av folk må unngåast. Viss ikkje hjelper med viruset, som er i konstant aktivitet og på «jobb» også i påska.

Ja, i fritida har me faktisk moglegheiter til å ta alle desse omsyna som trengst og som er bestemt, slik at me gjev koronaen minst mogleg handlingsrom.

Nokre ting bør vera bannlyst i påska. Reising og farting er det som lettast opnar for smittespreiing, og er truleg det som gjorde at viruset fann vegen til landet vårt. Dette er eit tungt ansvar å bere!

Derfor bør me halde oss mest heime og i eigen kommune, og praktisere dei hygieniske tiltaka etter beste evne. Men me kan gjerne gå turar på ski eller til fots og drive med annan fysisk og trivselsskapande aktivitet i nærområdet aleine eller få saman. Naturen er nemleg i utgangspunktet virusfri!

Alkohol og annan rus, som går ut over dømmekrafta, fornufta og konsekvenstenkinga, er gode medhjelparar for koronaen. Derfor er det ansvarslaust med konsum av dette, når me er oppmoda om å stå saman i kampen mot smitte.

Serleg i kombinasjon med aktivitetar som snøskuterkøyring og annan motorisert ferdsel er alkoholinntak forkasteleg. Også langturar, krevjande toppturar og andre fysiske ekstremaktivitetar må ein avstå frå nå. Ikkje ta det som sjølvsagt at ein blir redda om ulukka skulle vera ute.

Redningsmannskap og helsehjelp har nok kriseberedskap frå før når koronaen konstant er på farten.

Det er rett og slett uansvarleg og usolidarisk å ikkje ta dei omsyn som er fagleg bestemt og nødvendig i den situasjonen som er nå.