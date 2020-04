Koronavirus, landbrukspolitikk og matproduksjon

Jeg tror Norge kan ha litt godt av en bremse på den såkalte utviklingen, med enorme gårdsbruk, miljøfiendtlig kraftfôrimport, manglende kornlager, for omfattende matimport og generelt økende forbruk. Jeg mener det også er bra at vi kanskje føler litt på usikkerhet rundt det å bli mette hver dag. Det er ingen selvfølge at vi i tiden fremover bare kan importere alt vi trenger av mat, slik for eksempel Trygve Hegnar mener.

Jeg håper nå at landbrukspolitikken endres, slik at vi gjenoppretter beredskapslager av korn og at små og mellomstore bruk får mer i støtte enn de store, kraftfôrkrevende industribrukene. Tak på tilskudd må gjeninnføres.

Les også: Koronakrisa viser oss viktigheten av norsk sjølforsyning

Annonse

Det er ikke bare import av mat som kan bli et problem, det kan også bli problematisk å fortsette å belage seg på arbeidsinnvandring. Blir krisa langvarig – og det tror jeg – må mange av oss i Norge bøye ryggen ute på jordet for at vi skal få mat på bordet. For mat må og skal vi ha.

Det er i de senere år ført en Frp-landbrukspolitikk som har gjort at mange bønder - både små og store – har blitt angrepet av elefantsyke, for stort skal det være selv om jordveien er liten. Det bør i utgangspunktet ikke være større produksjon av husdyr (storfe/sau) enn grunnlaget jord på den enkelte eiendom eller eventuelt ved leie av jord på naboeiendommer.

Det kan ikke være riktig å høste/hente fôr milevis fra garden eller å transportere husdyrgjødsel samme distanse. Det vil også være bra for dyrevelferden med mindre enheter og bedre oversikt for bonden. Vi må tilbake til mer bærekraftige tilstander, og nå har vi en gyllen mulighet. Kanskje vil bonden klare å klippe sauen sin selv også?

God påske og god våronn!