Koronakrisen viser oss at vi trenger mer EU, og mer EØS

Innad i EU har vært medlemsland ansvar for sine egne helsesystemer. Vi så noe av utfordringene dette medfører da Covid-19-viruset begynte å spre seg Europa tidligere i år. Ulike land ble rammet ulikt, og det var manglende koordinering mellom landene. Om noe er lærdommen at samarbeidet på dette området kunne vært enda nærmere.

Situasjonen er en annen fremover. Alle land vil måtte bygge opp sine økonomier og redde arbeidsplasser. EU forhandler frem enorme krisepakker. Land er forskjellige, hos noen land er det fall i vareeksport som vil være mest kritisk, mens det for andre land er sviktende turisme som vil være mest kritisk.

For Norges del, er det helt avgjørende at norske bedrifter vil ha best mulig rammevilkår fremover. Det er det nettopp EØS-avtalen som sikrer oss. EØS-avtalen er den største og mest omfattende internasjonale avtale Norge har inngått Medregnet olje og gass går omtrent 80 % av all norsk eksport til EØS-området. Det tilsvarer om lag 300 milliarder kroner i året. Aller størst er eksporten fra typiske distriktsfylker.

EU og EØS-området er et marked med 500 millioner europeere. EØS-avtalen sikrer norske bedrifter adgang til dette markedet på like vilkår med europeiske land. Ingen avtale vil være viktigere enn EØS når vi skal bekjempe de økonomiske ettervirkningene av koronakrisen.

Sentios måling for Nationen viser i hovedsak små bevegelser på befolkningens oppslutning om eventuelt EU-medlemskap og EØS-avtalen. Om lag to tredjedeler svarer at de ønsker å ha det slik som i dag, med Norge utenfor unionen, med forankret i EØS.

Likevel viser også undersøkelsen at flere tar et aktivt standpunkt til både EU og EØS. Aldri siden 2011 har det vært flere som har svart ja til EU-medlemskap på den samme undersøkelsen. Samtidig som at motstanden til EØS-avtalen øker, øker også oppslutningen omkring avtalen.

Vår jobb, som Europavenner, er å minne befolkningen om viktigheten av Europeisk samarbeid fremover. EU-motstanderne benytter alltid enhver anledning til å skylde på unionen for å skåre billige poeng. At oppslutningen til norsk EU-medlemskap holder seg stabilt, og støtten til fortsatt deltakelse i EØS-avtalen aldri har vært høyere på nesten 10 år, viser at mange forstår at samarbeid på tvers av landegrensene fortsatt er å foretrekke fremfor isolasjon og alenegang.

Det har knapt vært et dårligere tidspunkt enn nå, å utfordre Norges forhold til vårt viktigste marked. Uten å ha kunder å selge varer til, blir det ikke skapt noen nye arbeidsplasser eller vekst i norsk økonomi.

Nei til EU er det samme som ja til isolasjon, og jeg tror de fleste som har hatt erfaring med isolering gjennom korona-utbruddet kan bekrefte at det ikke er det aller beste.