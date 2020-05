Koronabrua hjem

Da min generasjon skulle leke «mor, far og unger» som barn, gikk aktiviteten ut på å etterligne et vanlig liv. Vi fordelte roller, forhandlet gjøremål og øvde oss på å følge døgnets og livets rytme. Vi reiret oss hjem under ei helle i skogen, «sov» på mosesenger, stod opp, lagde måltider av surgress, maur og bær, gikk på besøk. Ungene i leken måtte oppdras, hjemmet være på stell.

Men når vi liksomvoksne gikk «på jobb», forsvant vi ut av leken. Jeg kan huske at det spesielt gjaldt «far», og at det derfor var en grusomt kjedelig rolle å ha. Etter å ha sagt «ha det» gikk «far» et stykke unna, og visste ikke helt hva han skulle ta seg til. Litt rådvill håpet «far» at «jobbdagen» snart var over, slik at han fikk bli med i leken igjen. Det var lettere å leke mor. Selv på åtti-tallet var mor en tydeligere rollemodell enn far i heimen, noe som ga mer innhold i leken. Slik er det nok i noen grad enda.

Grunnen til at det var vanskelig å leke far, handlet om at vi ikke helt visste hva fedre, eller utearbeidende mødre gjorde på jobben. Arbeidet var ikke et virke vi hadde opplevd dem i. De få av oss som hadde vokst opp på gård, var i ei særstilling. Vi kunne leke litt mer arbeid, fordi gårdsarbeid var noe vi hadde deltatt i.

Utfordringene i vår rollelek, kan spores tilbake til et av de store bruddene i menneskelig historie. I løpet av få tiår på 1900-tallet, ble store deler av barns oppdragelse dratt ut av sammenhengen livet senere skulle leves i. Frem til da hadde barn vokst opp, lekt og lært i nær kontakt med miljøet og virket de skulle delta i som voksne. Med utdanningssystemet skulle barn i stadig yngre alder, i stadig større del av døgnet, uka og året tilbringe tid utelukkende med mennesker på samme alder, og noen få utvalgte voksenpersoner. Ved siden av mulighetene dette ga i lik kunnskap for flere, har ordningen først og fremst fritatt foreldre for oppdrageransvar. Menn og kvinner i beste alder kunne arbeide mer effektivt utenfor hjemmet, bidra til økonomisk vekst, økt BNP.

Parallelt med brudd mellom generasjonene, og brudd mellom foreldrenes virke i arbeid og barns lek og læring, skjedde et tredje brudd. Ved å endre produksjonsform til større og mer spesialiserte enheter, oppstod også frikobling mellom bomiljø og arbeid. Husholdet/stammen/lokalsamfunnet hadde gjennom historien vært hovedenhet og lokasjon for produksjon, i fangst, fiske og jordbruk, i områdene folk levde i. I dag reiser de fleste av oss et annet sted for å produsere; til andre bygg, byer, land eller i høytsvevende «skyer».

Det er ikke vanskelig å tenke seg at disse enorme bruddene har hatt betydelige psykologiske og sosiale konsekvenser. Kanskje har de vært avgjørende for å skape en mobil og masseproduserende befolkning, men det har uvilkårlig også utfordret følelsene av mening, identitet og tilhørighet.

Da skoler, barnehager og arbeidsplasser stengte ned på grunn av koronaviruset, oppstod ei midlertidig bru tilbake. Plutselig måtte vi være sammen igjen. Foreldre og barn, døgnet på tamp, i arbeid, lek og læring. Alle måtte virke hjemme, i helt nære omgivelser. I starten var vi panikkslagne. Foreldre rev seg i håret; hvordan skulle vi få til å jobbe med ungene rundt oss? Barna var ikke mindre urolige. I Teams-møtene så vi kollegaens unger i bakgrunnen, hengende i tapet og lysekroner, ropende i opplevd mangel på lekemuligheter. Både barn og foreldre manglet erfaring med å være så mye hjemme, med å drifte hverdager i meningsfullt virke sammen.

Ettersom ukene har gått, ser det ut til at familiene har funnet roen. Hensyn og rytme er skapt rundt kjøkkenbordets hjemmeskole, hjemmekontor, måltid, puslespill og legobygg. Stadig flere fokuserer på den unike og verdifulle tida familien får sammen, på ro, læring, fordeling av arbeidsoppgaver, og om utforsking av eget nærmiljø. Nærturer, hagebruk og kjæledyr har fått høyere verdi som samlende aktivitet, noe som også knytter familien tettere til miljøet de bor i.

I denne litt gjenopprettede historiske harmonien, hvor familien på kort tid har lært å virke og produsere sammen igjen, fremstår det merkelig masete når kunnskapsminister, næringsminister og andre «truer med» raskest mulig å skulle ha oss tilbake til tildelt institusjon og tempo.

Med nyere tids normal litt på hold, har koronabrua skapt rom for å spørre; når lot vi oss gli så langt fra hverandre?

Med nyere tids normal litt på hold, har koronabrua skapt rom for å spørre; når lot vi oss gli så langt fra hverandre? Hvordan skjedde det, at vi ga avkall på så mye tid med både barn og nærmiljø, i den tro at det gjorde livet bedre? Javisst er skole uendelig viktig, og noen barn har det bedre på skolen enn hjemme. Men kanskje har flere godt av å være litt mer der vi er nå? Sammen hjemme, i felles og parallelle gjøremål? Om det betyr stagnasjon i BNP, kan det kanskje gi økt BNL? Økt Brutto Nasjonal Lykke i økt tilhørighet til folk og hjemsted? Kanskje gir det økt opplevelse av mening, trivsel -i neste omgang mindre fraflytting?

Barnekulturen vil uansett ha fått et løft disse ukene. Innsyn i hva eldre søsken og foreldre faktisk gjør når de lærer og arbeider har gitt påfyll til ungenes lek. «Mor» og «far» vet hva de kan gjøre, og trenger kanskje ikke forlate de andre i leken for å være «på arbeid»? Vi kan jo virke hjemme, i vår egen nære virkelighet!

Teksten er inspirert av tankegods og funn i boka «Barn i arbeid, lek og læring», av Per Linge og Hans Petter Wille (1981).