Korona: Sesongarbeiderne uteblir - hjelp oss med å plante skog

Det er planlagt for å plante ut over 35 millioner planter i de norske skogene i perioden fra midten av april og fram mot sankthans. Dette som en del av skogens kretsløp - det plantes minst et nytt tre for hvert som hogges.

Gjennom mange år har dette arbeidet blitt utført av utenlandsk sesongarbeidskraft. I år ser dette ut til å bli krevende å få til; landets grenser er stengt som følge av koronasituasjonen.

De 35 millionene plantene er allerede bestilt av kundene og tas ut av kjølelager for levering etter påske og utover våren. Disse plantene er en ferskvare som dermed må plantes ut i løpet av vårsesongen, de kan med andre ord ikke lagres og plantes ut senere.

Skogselskapet vil på denne bakgrunn oppfordre til en nasjonal dugnad med en lokal forankring for å sikre at disse plantene blir plantet ut. Det vil sikre en god ressursbruk og ikke forringelse av et verdifullt plantemateriale, skogens kretsløp og i tillegg gi tilbud om arbeid og positive helseeffekter. Dugnaden vil involvere skogeierne, skogplanteskolene, skogeiernes organisasjoner, entreprenører og offentlige myndigheter.

Utfordringen vil være å finne tilstrekkelig arbeidskraft lokalt, i tillegg til den innsatsen skogeierne selv kan bidra med. Koronasituasjonen er årsaken til utfordringen, men den gir også en gyllen mulighet: Den ene bedriften etter den andre må dessverre stenge dørene og de ansatte blir permittert - det betyr at det i neste runde vil være mye arbeidskraft tilgengelig for noen uker med arbeid i skogen. Nødvendig opplæring og praktisk tilrettelegging vil være håndterbart.

Økonomien i opplegget skal være sikret ved at skogeierne fra tidligere har satt av penger til planting gjennom skogfond.

Som et incentiv fra myndighetenes side og for å motivere skogeierne til ekstra innsats, kan man tenke seg at det skattefrie beløpet ved bruk av skogfond settes til 100 prosent.

Skogplanting oppfattes for øvrig heller ikke særlig smittefarlig. Man trenger ikke å jobbe tett på hverandre og frisk luft, mosjon og opphold i naturen skal være bra for både kropp og sjel, ifølge pålitelige kilder.